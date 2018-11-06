Правозахисники складають списки чиновників РФ, які порушують права політв'язнів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Активісти неурядових організацій отримують дані від юристів та інших осіб, які мають доступ до документів слідств і судових справ щодо українців у Росії

Українські активісти, правозахисники та родичі утримуваних у Росії українських політичних в’язнів закликають Британію, США та інші країни використовувати закони на зразок Акту Магнітського для переслідування російських посадовців, причетних до катувань та інших порушень прав людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Голос Америки".

Марія Томак з "Медійної ініціативи за права людини" впевнена, що правозахисники працюють над складанням переліків росіян, які мали б стати об'єктами санкцій. Зараз, за її словами, із великої кількості підозрюваних визначено близько 13 осіб. Це російські слідчі та інших працівники, які причетні до порушень прав людини.

Активісти неурядових організацій отримують дані від юристів та інших осіб, які мають доступ до документів слідств і судових справ щодо українців у Росії, а також від осіб, які були звільнені з російського ув’язнення і повернулися в Україну.

Томак в ході обговорення у британському парламенті зазначила, що попередні переліки за сприяння посольства України вже передають британському Міністерству закордонних справ, списки також опрацьовуються для передачі відповідним органам у США.

Голова Асоціації родичів політичних в’язнів Кремля Ігор Котелянець висловив сподівання, що особи у тих переліках зрештою опиняться під санкціями згідно з американським Актом Магнітського та подібними законами у Великій Британії і в інших країнах.

Закони названі на честь російського правника Сергія Магнітського, загиблого у в’язниці в Росії, передбачають санкції щодо порушників прав людини у будь-якій країні світу.

Батько утримуваного в Росії Павла Гриба, якого російські спецслужби викрали у серпні 2017 року з території Білорусі та інкримінували йому причетність до тероризму, сказав, що підтримує будь-які способи, які змусять Росію звільнити українських в’язнів. Він також висловив думку, що насправді у таких гучних справах усе вирішує одноосібно президент Росії Володимир Путін.

Депутат британського парламенту Роберт Сілі визнав, що наразі не знає, чи можна буде використати у цій ситуації так звані "положення Магнітського" у нових британських законах, що наберуть чинності незабаром.

На запитання про шанси використання того закону, депутат сказав, що він буде звертатися за роз’ясненням до свого уряду.

Котелянець закликав Велику Британію не відмовлятися від будь-яких можливих способів тиску на Росію задля захисту в’язнів, яких катують побиттями, електричним струмом, залякуванням і просто нелюдськими умовами утримання.

Нагадаємо, віце-спікера Верховної ради, представника України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірини Геращенко повідомляла, що українська сторона в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи звернулася з вимогою до представників Росії надати відповідь на пропозицію щодо обміну в'язнями. Раніше Геращенко повідомила про декілька зривів процесу звільнення українських військових з полону в цьому році.

Відзначимо, що президент України Петро Порошенко під час візиту у Гельсінкі підніме питання звільнення українських політв'язнів, зокрема режисера Олега Сенцова, журналіста Романа Сущенка та активіста Володимира Балуха.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що передав російській стороні список українських політв'язнів.

РБК-Україна повідомляло, що український політв'язень Олег Сенцов припинив голодування 6 жовтня 2018 року. У своїй заяві Сенцов зазначив, що припиняє голодування у зв'язку з критичним станом здоров'я і патологічними змінами в організмі. За час голодування він схуд на 12 кг. За словами сестри Сенцова Наталії Каплан, українець вийшов з голодування з тяжкими наслідками для здоров'я.

Також адвокат Ольга Дінзе повідомила, що Дмитро Дінзе і архієпископ Кримський і Сімферопольський УПЦ КП Климент не змогли відвідати українського політв'язня і активіста Володимира Балуха з причини того, що він знаходиться на карантині в Керченській колонії. Пізніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що загроз життю Балуха на даний момент немає.