Динзе и архиепископу Клименту отказали в посещении Балуха из-за карантина, - адвокат

Фото: Владимир Балух (facebook.com petroporoshenko)

На следующей неделе адвокат Динзе снова попытается посетить политзаключенного

Адвокат Ольга Динзе сообщила, что Дмитрий Динзе и архиепископ Крымский и Симферопольский УПЦ КП Климент не смогли посетить украинского политзаключенного и активиста Владимира Балуха по причине того, что он находится на карантине в Керченской колонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Ольга Динзе рассказала, что вчера Дмитрий Динзе вместе с архиепископом Климентом приехали для встречи с политзаключенным Балухом к Керченской колонии №2 в оккупированном Крыму, однако их не допустили из-за того, что он находится в колонии на карантине.

"Обычно человек находится на карантине десять дней. Это определенная процедура, где осужденные проходят медицинское обследование", - рассказала адвокат.

Также она добавила, что Динзе снова отправиться к Балуха следующей неделе для того, чтобы снова попробовать встретиться.

Ранее сообщалось, что украинский политзаключенный и активист Владимир Балух уже находится в Керченской колонии. Данную информацию сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Напомним, политзаключенный Балух прекращает голодовку. Балух заявил, что не позволит себе "принимать пищу из рук оккупанта и одеть его тюремную робу".