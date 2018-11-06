Парубий предлагает вызвать в Раду правоохранителей для отчета по делу Гандзюк

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

В Раде должно состояться голосование за вызов правоохранителей для отчета в ВР

Правоохранители должны отчитаться в Верховной раде по расследованию в деле об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий с трибуны парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

В понедельник фракции провели консультации о создании ВСК по расследованию нападений на активистов.

"Вчера мы проводили консультации в связи с созданием ВСК, которая могла бы быть объединяющей для этого парламента. Для того, чтобы мы смогли ее предложить на рассмотрение ВРУ. Эти консультации еще сейчас продолжаются. Но я убежден, что мы должны сегодня безотлагательно принять решение. Мы должны вызвать в парламент представителей правоохранительных органов для того, чтобы мы смогли от них услышать оценку происходящего", - заявил Парубий.

По его словам, депутаты должны заслушать отчет от представителей полиции и прокуратуры, чтобы дать свою политическую оценку ходу расследования нападений на активистов.

"Мы договорились, что сегодня после выступлений глав фракций постановление будет поставлено ​​на голосование. Необходимо 150 голосов. И я безотлагательно вызову и представителей прокуратуры и полиции и СБУ, чтобы они смогли дать объяснение", - добавил спикер.

Напомним, в больнице в воскресенье, 4 ноября, умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк.

Нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный поджидал активистку у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

У Гандзюк диагностировали ожоги более 30% тела.

Как писало РБК-Украина, официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что ответственные за организацию и осуществление убийства Екатерины Гандзюк должны быть наказаны.

Подчеркнем, ранее сообщалось, что активисты назвали помощника депутата Николая Паламарчука Игоря Павловского возможным посредником в убийстве Гандзюк.