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Активисты назвали помощника депутата посредником в убийстве Гандзюк

Новости » Политика    06.11.2018 - 01:13
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Нардеп отрицает свою причастность

Активисты назвали помощника депутата Николая Паламарчука Игоря Павловского возможным посредником в убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщество "Хто замовив Катю Гандзюк?" в Facebook.

"И мы не о пятерых экс-бойцах УДА. Это лишь исполнители. Мы знаем кто, когда и сколько им заплатил. Мы знаем всю цепь от исполнителей, организаторов, посредников к заказчикам. Мы знаем за что именно ее убили. В МВД и ГПУ все тоже знают. Знают почти три месяца и ничего не делают", - говорится в сообщении.

Так, активисты считают, что Игорь Павловский передал деньги исполнителям преступления от заказчика.

"Посредник между исполнителями преступления и заказчиком - Игорь Павловский. Ранее судимый", - указано в заявлении.

Вместе с тем, нардеп Паламарчук заявил, что к ситуации с нападением на Екатерину Гандзюк не имеет отношения.

"Имел ли я отношения с Екатериной Гандзюк? Нет не имел. Были ли у нас конфликты? Нет, не было. Был ли у меня мотив желать ей зла? Конечно, нет. Осуждаю ли я это преступление? Конечно! И точно не имею к нему никакого отношения.Кроме того, в этом материале написали чушь о том, будто я есть "смотрящим" за Херсонской областью. Полный бред! ", - говорится в заявлении нардепа, опубликованом на официальном сайте БПП.

Активисты назвали помощника депутата посредником в убийстве Гандзюк

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов заявил, что досудебное расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк не является засекреченным.

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