В больнице умерла Екатерина Гандзюк

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Сегодня стало известно о смерти херсонской активистки

В больнице умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк. Об этом сообщается РБК-Украина со ссылкой на сообщение на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

Напомним, нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный поджидал советницу мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

У Гандзюк диагностировали ожоги более 30% тела. Больше всего пострадали кожа головы, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки. Также Гандзюк получила ожог левого глаза. В деле о нападении на советницу мэра Херсона появилась дополнительная квалификация - заказное убийство.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в покушении на активистку. Четверо из пяти подозреваемых признались в совершении преступления. В сентябре Екатерина Гандзюк записала первое видеообращение в больнице, где она находится после нападения. Также она заявила, что задержанные полицией подозреваемые в нападении на нее причастны к преступлению.

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что полиция работает над установлением заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк. По словам Аброськина, пока следствие рассматривает две основные версии нападения: профессиональная деятельность Гандзюк в должности исполняющей обязанности руководителя аппарата Херсонского городского совета и вторая версия - активная гражданская позиция, а также ее общественная и политическая деятельность как активиста.