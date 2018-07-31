Нападение в Херсоне: у чиновницы более 30% ожогов тела

Сейчас состояние Гандзюк стабильное, ее лечат

Чиновница Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк, на которую сегодня напали, получила химический ожог более 30% тела. Об этом заявил врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Юрий Равелев, сообщает Радио Свобода.

Как отмечает Равелев, сейчас состояние Гандзюк тяжелое, ее лечат.

"Она получила химический ожог более 30%. Это волосистая часть головы, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки. Ожог левого глаза. На данный момент состояние достаточно тяжелое. Проводятся противошоковые мероприятия", - сказал он.

Напомним, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял под личный контроль уголовное производство по факту нападения на чиновницу городского совета Херсона Екатерину Гандзюк.

Также полиция объявила в розыск нападавшего на чиновницу горсовета Херсона. Полиция просит всех, кто может знать место нахождения злоумышленника, сообщить информацию правоохранителям.

Как известно, сегодня, 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Инцидент произошел на улице 49 Гвардейской дивизии.