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Парубій пропонує викликати в Раду правоохоронців для звіту у справі Гандзюк

Новини » Політика    06.11.2018 - 10:22
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

У Раді має відбутися голосування за виклик правоохоронців для звіту у ВР

Правоохоронці мають звітувати у Верховній Раді щодо розслідування у справі по вбивству громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій з трибуни парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

У понеділок фракції провели консультації щодо створення ТСК по розслідуванню нападів на активістів.

"Вчора ми проводили консультації у зв’язку зі створенням ТСК, яка могла би бути об'єднуючою для цього парламенту. Для того, щоб ми змогли її запропонувати на розгляд ВРУ. Ці консультації ще зараз продовжуються. Але я переконаний, що ми маємо сьогодні невідкладно прийняти рішення. Ми маємо викликати в парламент представників правоохоронних органів для того, щоб ми змогли від них почути оцінку того, що відбувається", - заявив Парубій.

За його словами, депутати мають заслухати звіт від представників поліції та прокуратури, щоб дати свою політичну оцінку ходу розслідування нападів на активістів.

"Ми домовились, що сьогодні після виступів голів фракцій постанова буде поставлена на голосування. Необхідно 150 голосів. І я невідкладно викличу і представників прокуратури, і поліції та СБУ, щоб вони змогли дати пояснення", - додав спікер.

Нагадаємо, в лікарні в неділю, 4 листопада, померла херсонська активістка Катерина Гандзюк.

Напад на Катерину Гандзюк відбувся вранці 31 липня 2018 року - невідомий чекав активістку біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона до Київського опікового центру.

У Гандзюк діагностували опіки понад 30% тіла.

Як писало РБК-Україна, офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт заявила, що відповідальні за організацію і здійснення вбивства Катерини Гандзюк повинні бути покарані.

Підкреслимо, раніше повідомлялося, що активісти назвали помічника депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського можливим посередником у вбивстві Гандзюк.

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Новини України Андрій ПарубійКатерина Гандзюк
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