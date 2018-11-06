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Госдеп США призвал наказать виновных в убийстве Гандзюк

Новости » Политика    06.11.2018 - 04:14
Фото: Хизер Нойерт (U. S. Department of State)
Фото: Хизер Нойерт (U. S. Department of State)

Хизер Нойерт выразила соболезнования родным и близким Гандзюк

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что ответственные за организацию и осуществление убийства Екатерины Гандзюк должны быть наказаны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Хизер Нойерт.

Хизер Нойерт выразила соболезнования родным и близким Катерины Гандзюк.

"Нападения на украинское гражданское общество должны прекратиться. Ответственные за организацию и осуществление этой ужасной атаки должны встретить правосудие", - заявила Нойерт.

Напомним, ранее сообщалось, что активисты назвали помощника депутата Николая Паламарчука Игоря Павловского возможным посредником в убийстве Екатерины Гандзюк.

Отметим, руководитель аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов заявил, что досудебное расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк не является засекреченным.

Так, 4 ноября активистка умерла в больнице. Нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный поджидал советницу мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиЕкатерина ГандзюкУбийство
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