Госдеп США призвал наказать виновных в убийстве Гандзюк

Фото: Хизер Нойерт (U. S. Department of State)

Хизер Нойерт выразила соболезнования родным и близким Гандзюк

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что ответственные за организацию и осуществление убийства Екатерины Гандзюк должны быть наказаны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Хизер Нойерт.

Хизер Нойерт выразила соболезнования родным и близким Катерины Гандзюк.

"Нападения на украинское гражданское общество должны прекратиться. Ответственные за организацию и осуществление этой ужасной атаки должны встретить правосудие", - заявила Нойерт.

The U.S. extends its deepest condolences to the family and friends of #KaterynaHandziuk. Attacks on #Ukraine’s civil society must stop. Those responsible for ordering and committing this horrific attack must be brought to justice. #мовчання_вбиває #хтозамовив — Heather Nauert (@statedeptspox) November 6, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что активисты назвали помощника депутата Николая Паламарчука Игоря Павловского возможным посредником в убийстве Екатерины Гандзюк.

Отметим, руководитель аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов заявил, что досудебное расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк не является засекреченным.

Так, 4 ноября активистка умерла в больнице. Нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный поджидал советницу мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой.