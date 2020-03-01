Правительство сэкономило на субсидиях из-за теплой погоды

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине уменьшилось количество граждан, которые могут претендовать на субсидию

В феврале 2020 года расходы из государственного бюджета на социальное обеспечение составляли 49,5 млрд грн, что на 6,7 млрд грн меньше росписи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

По данным пресс-службы Минфина, социальные расходы в феврале упали из-за ряда факторов.

"Так, снизилось количество получателей субсидий, чему способствовали теплая погода и боле быстрый рост доходов населения, чем тарифов на жилищно-коммунальные услуги". - говорится в сообщении.

Напомним, в государственном бюджете на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

Отметим, что субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в декабре 2019 года получали 3,3 млн домохозяйств.

По данным Центральной геофизической обсерватории, метеорологическая весна в Киеве началась 10 февраля 2020 года. Приход метеорологической весны фиксируется, когда среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0 градусов. Таким образом, метеорологическая зима в Киеве в этом году так и не наступила.