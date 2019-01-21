Средний размер субсидии за год сократился на четверть

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Средний размер субсидии в декабре уменьшился до 713 гривен

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в декабре 2018 года получали 3916,8 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Ранее Госстат сообщал о том, что в ноябре субсидии получали 3349,1 тыс. домохозяйств.

По данным статистического ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 28,2% и составил 713,0 грн.

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В январе-декабре 2018 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 7471,5 тыс. домохозяйств, что на 8,9% меньше, чем в январе-декабре 2017 года. За это время назначены субсидии 6537,7 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года количество таких домохозяйств уменьшилось на 25,8%.

Напомним, впервые за последние несколько лет в госбюджете-2019 предусмотрено снижение расходов на субвенцию местным бюджетам для выплаты жилищных субсидий. Правительство решило урезать эту статью расходов почти на 16 млрд гривен в сравнении с нынешним годом - до 55,05 млрд гривен.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в этом отопительном сезоне могут получить субсидию около 7 миллионов семей.