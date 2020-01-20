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Количество получателей субсидий увеличилось еще на 300 тысяч

Новости » Экономика     20.01.2020 - 16:41
Количество получателей субсидий увеличилось еще на 300 тысяч
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Численность субсидиантов достигла 3,3 млн человек

Субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в декабре 2019 года получали 3283,6 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Количество получателей субсидий увеличилось еще на 300 тысяч

Ранее Госстат сообщал о том, что в январе 2019 года субсидии получали 3649,0 тыс. домохозяйств, в феврале - 3735,1 тыс., в марте - 3897,6 тыс., в апреле 4033,8 тыс., в мае - 1511,7 тыс., в июне - 2061,1 тыс., июле - 2221,7 тыс., в августе 2274,0 тыс., в сентябре - 2335,8 тыс., в октябре - 2424,7 тыс., в ноябре - 2986,2 тыс. домохозяйств.

По данным статистического ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2019 года вырос по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 10,4% и составил 638,7 грн.

В январе-декабре 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 4353,7 тыс. домохозяйств, что на 41,7% меньше, чем в январе-декабре 2018 года. За это время назначены субсидии 5487,9 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 годом количество таких домохозяйств уменьшилось на 16,1%.

Напомним, в государственном бюджете на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 октября в Украине меняется механизм выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь получатель субсидии сможет самостоятельно выбирать, куда будут перечисляться средства: один из уполномоченных банков или выплатные объекты "Укрпошты" (кассы в отделениях или доставка почтальоном на дом). Ранее Ощадбанк был единственным учреждением, куда перечислялись субсидии. Теперь получатель пособия может выбрать другой банк (для смены банка нужно подать соответствующее заявление в орган социальной защиты). Кроме того, местная власть получила больше возможностей для регулирования выплат субсидий.

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Новости Украины субсидииГосударственная служба статистики
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