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Уряд зекономив на субсидіях через теплу погоду

Новини » Економіка     01.03.2020 - 10:59
Уряд зекономив на субсидіях через теплу погоду
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні зменшилася кількість громадян, які можуть претендувати на субсидію

У лютому 2020 року видатки з держаного бюджету на соціальне забезпечення становили 49,5 млрд грн, що на 6,7 млрд грн менше за розпис. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

За даними прес-служби Мінфіну, соціальні видатки у лютому на впали через низку факторів.

"Так, знизилась кількість отримувачів субсидій, чому сприяли тепла погода та швидше зростання доходів населення, ніж тарифів на житлово-комунальні послуги". - йдеться повідомленні.

Нагадаємо, державному бюджеті на 2020 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47,6 млрд грн, що на 7,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.

Зазначимо, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у грудні 2019 року отримували 3,3 млн домогосподарств.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, метеорологічна весна в Києві розпочалася 10 лютого 2020 року. Прихід метеорологічної весни фіксується, коли середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0 градусів. Таким чином, метеорологічна зима у Києві у цьому році так і не наступила.

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