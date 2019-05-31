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В правительстве назвали среднюю зарплату в частном секторе

Новости » Экономика    31.05.2019 - 10:37
В правительстве назвали среднюю зарплату в частном секторе
Фото: Степан Кубив (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр экономики ссылается на данные сайтов поиска работы

По официальным данным средняя заработная плата в Украине за последние три года выросла в долларовом эквиваленте с 210 долларов в декабре 2015 года до 383 долларов в апреле 2019. Об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент РБК-Украина.

В своем выступлении в Верховной раде Кубив отметил, что данные сайтов поиска работы указывают на то, что средняя зарплата составляет уже 438 долларов в эквиваленте.

"Это указывает на то, что дела бизнеса улучшились", - сказал он.

По его словам, в 2018 году в Украине зафиксирован самый низкий уровень теневой экономики за последние 11 лет - 30% от ВВП. Это на 10 процентных пунктов ниже, чем в 2015 году.

Кубов также привел статистические данные по ВВП Украины. Так, экономика прекратила падение в 2016 года и с того времени совокупно выросла на 8,4%.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2019 года составила 10269 грн, увеличившись по сравнению с апрелем прошлого года на 21,1%. По данным Государственной службы статистики, реальная зарплата (с учетом инфляции) в апреле 2019 года к апрелю прошлого года выросла на 11,2%.

Напомним, в госбюджете на 2019 год заложено повышение минимальной зарплаты на 12% - с 3723 до 4173 грн. Среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 гривен и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.

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