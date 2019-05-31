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В уряді назвали середню зарплату в приватному секторі

Новини » Економіка    31.05.2019 - 10:37
В уряді назвали середню зарплату в приватному секторі
Фото: Степан Кубів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністр економіки посилається на дані сайтів пошуку роботи

За офіційними даними середня заробітна плата в Україні за останні три роки зросла в доларовому еквіваленті з 210 доларів у грудні 2015 року до 383 доларів в квітні 2019. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент РБК-Україна.

У своєму виступі у Верховній раді Кубів зазначив, що дані сайтів пошуку роботи вказують на те, що середня зарплата складає вже 438 доларів в еквіваленті.

"Це вказує на те, що справи бізнесу покращились", - сказав він.

За його словами, у 2018 році в Україні зафіксовано найнижчий рівень тіньової економіки за останні 11 років -30% від ВВП. Це на 10 відсоткових пунктів нижче ніж в 2015 році.

Кубів також навів статистичні дані щодо ВВП України. Так, економіка припинила падіння в 2016 і з того часу сукупно виросла на 8,4%.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2019 року склала 10269 грн, збільшившись порівняно з квітнем минулого року на 21,1%. За даними Державної служби статистики, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у квітні 2019 року до квітня минулого року зросла на 11,2%.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2019 рік закладено підвищення мінімальної зарплати на 12% - з 3723 до 4173 грн. Середньомісячна заробітна плата у 2019 році складе 10129 гривень та в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.

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