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Темпы роста реальной зарплаты украинцев ускорились

Новости » Экономика    28.03.2019 - 17:56
Темпы роста реальной зарплаты украинцев ускорились
Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

В Киеве средняя зарплата достигла 14,5 тыс. грн

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в феврале 2019 года составила 9429 грн, увеличившись по сравнению с февралем прошлого года на 20,4%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в феврале 2019 года к февралю прошлого года выросла на 9,5%.

Самая высокая начисленная зарплата в феврале была в Киеве - 14513 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 7186 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 7000 до 9000 грн.

Темпы роста реальной зарплаты украинцев ускорились

www.ukrstat.gov.ua

Наибольшую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 18197 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 6375 грн и "Временное размещения и организация питания" - 5999 грн.

Напомним, в госбюджете на 2019 год заложено повышение минимальной зарплаты на 12% - с 3723 до 4173 грн. Среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 гривен и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.

В 2014 году реальная зарплата украинцев снизилась на 6,5%, в 2015 году - на 20,2%. В 2016 году реальная зарплата украинцев выросла на 9,0%, в 2017 году - на 19,1%, в декабре 2018 года до декабря 2017 года - на 9,7%.

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