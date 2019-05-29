Задолженность по зарплатам резко выросла в апреле

Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

За месяц задолженность увеличилась на 6,2%

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 мая 2019 года составила 2463,3 млн грн, что на 152,1 млн грн больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 мая составила 1279,9 млн грн, что на 136 млн грн (10,6%) больше, чем месяц назад.

Больше всего работникам задолжали в Донецкой (494 млн грн), Луганской (466 млн грн) и Сумской (302 млн грн) областях.

ukrstat.gov.ua

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2019 года составила 10269 грн, увеличившись по сравнению с апрелем прошлого года на 21,1%. По данным Государственной службы статистики реальная зарплата (с учетом инфляции) в апреле 2019 года к апрелю прошлого года выросла на 11,2%.

Как сообщало РБК-Украина, Минсоцполитики предложило ввести пеню за задержку зарплат в размере учетной ставки Национального банка.