Правила виїзду жінок-депутаток з України оновили: ДПСУ пояснила, коли запрацюють зміни
У Державній прикордонній службі пояснили, коли жінки-депутати місцевих рад зможуть виїжджати з України за оновленими правилами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДПСУ у Facebook.
Що змінилось у правилах і які виключення
У Державній прикордонній службі нагадали, що Кабінет міністрів України вніс зміни щодо правил перетинання державного кордону жінками-депутатами місцевих рад.
Уточнюється, що відтепер дія обмежень, передбачених пунктом 2-14 Правил перетинання державного кордону громадянами України (затверджених постановою КМУ №57 від 27 січня 1995 р.), не поширюється на жінок-депутатів місцевих рад.
Йдеться про правила перетину кордону під час надзвичайного або воєнного стану (на підставі відповідних рішень про службові відрядження).
Водночас виключення становлять ті депутатки, які є посадовими особами місцевого самоврядування.
Коли саме запрацюють запроваджені зміни
Виходячи з вищесказаного, жінки, які є депутатами місцевих рад, можуть тепер виїжджати за кордон без обмежень.
Тим часом депутатки, які працюють в органах місцевого самоврядування, мають відповідні посадові повноваження (щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій) і отримують заробітну плату коштом місцевого бюджету - мають право перетинати державний кордон:
- на підставі відповідних рішень про службові відрядження;
- з метою відвідування дітей, які перебувають поза межами України;
- для супроводження таких дітей для виїзду за межі України.
Водночас у ДПСУ наголосили, що пропуск зазначеної категорії осіб на виїзд України буде здійснюватися лише після оновлення відповідних баз даних - у спосіб і терміни, визначені Кабінетом міністрів України.
Публікація ДПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)
Варто зазначити, що уряд України рекомендував органам місцевого самоврядування передати Держприкордонслужбі актуальні списки таких осіб (вказавши їхні ПІБ, дату народження та посаду) "в триденний строк".
