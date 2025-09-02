ua en ru
Правила виїзду жінок-депутаток з України оновили: ДПСУ пояснила, коли запрацюють зміни

Вівторок 02 вересня 2025 11:40
UA EN RU
Правила виїзду жінок-депутаток з України оновили: ДПСУ пояснила, коли запрацюють зміни Правила виїзду за кордон жінок-депутаток місцевих рад оновили (фото: x.com/straz_graniczna)
Автор: Ірина Костенко

У Державній прикордонній службі пояснили, коли жінки-депутати місцевих рад зможуть виїжджати з України за оновленими правилами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДПСУ у Facebook.

Що змінилось у правилах і які виключення

У Державній прикордонній службі нагадали, що Кабінет міністрів України вніс зміни щодо правил перетинання державного кордону жінками-депутатами місцевих рад.

Уточнюється, що відтепер дія обмежень, передбачених пунктом 2-14 Правил перетинання державного кордону громадянами України (затверджених постановою КМУ №57 від 27 січня 1995 р.), не поширюється на жінок-депутатів місцевих рад.

Йдеться про правила перетину кордону під час надзвичайного або воєнного стану (на підставі відповідних рішень про службові відрядження).

Водночас виключення становлять ті депутатки, які є посадовими особами місцевого самоврядування.

Коли саме запрацюють запроваджені зміни

Виходячи з вищесказаного, жінки, які є депутатами місцевих рад, можуть тепер виїжджати за кордон без обмежень.

Тим часом депутатки, які працюють в органах місцевого самоврядування, мають відповідні посадові повноваження (щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій) і отримують заробітну плату коштом місцевого бюджету - мають право перетинати державний кордон:

  • на підставі відповідних рішень про службові відрядження;
  • з метою відвідування дітей, які перебувають поза межами України;
  • для супроводження таких дітей для виїзду за межі України.

Водночас у ДПСУ наголосили, що пропуск зазначеної категорії осіб на виїзд України буде здійснюватися лише після оновлення відповідних баз даних - у спосіб і терміни, визначені Кабінетом міністрів України.

Правила виїзду жінок-депутаток з України оновили: ДПСУ пояснила, коли запрацюють зміниПублікація ДПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)

Варто зазначити, що уряд України рекомендував органам місцевого самоврядування передати Держприкордонслужбі актуальні списки таких осіб (вказавши їхні ПІБ, дату народження та посаду) "в триденний строк".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні змінили правила перетину кордону для чоловіків віком 18-22 років.

Крім того, ми пояснювали, чи можуть під час мобілізації та дії воєнного стану в Україні виїжджати за кордон чоловіки з відстрочкою.

Читайте також, як Кабінет міністрів пропонує змінити покарання за втечу військовозобов'язаних за кордон.

