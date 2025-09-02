Правила выезда женщин-депутатов из Украины обновили: ГПСУ объяснила, когда заработают изменения

В Государственной пограничной службе объяснили, когда женщины-депутаты местных советов смогут выезжать из Украины по обновленным правилам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Facebook.

Что изменилось в правилах и какие исключения

В Государственной пограничной службе напомнили, что Кабинет министров Украины внес изменения относительно правил пересечения государственной границы женщинами-депутатами местных советов.

Уточняется, что отныне действие ограничений, предусмотренных пунктом 2-14 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины (утвержденных постановлением КМУ №57 от 27 января 1995 г.), не распространяется на женщин-депутатов местных советов.

Речь идет о правилах пересечения границы во время чрезвычайного или военного положения (на основании соответствующих решений о служебных командировках).

В то же время исключение составляют те депутаты, которые являются должностными лицами местного самоуправления.

Когда именно заработают введенные изменения

Исходя из вышесказанного, женщины, которые являются депутатами местных советов, могут теперь выезжать за границу без ограничений.

Между тем депутаты, которые работают в органах местного самоуправления, имеют соответствующие должностные полномочия (по осуществлению организационно-распорядительных и консультативно-совещательных функций) и получают заработную плату за счет местного бюджета - имеют право пересекать государственную границу:

на основании соответствующих решений о служебных командировках;

с целью посещения детей, находящихся за пределами Украины;

для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины.

В то же время в ГПСУ подчеркнули, что пропуск указанной категории лиц на выезд из Украины будет осуществляться только после обновления соответствующих баз данных - способом и в сроки, определенные Кабинетом министров Украины.

Публикация ГПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)

Стоит отметить, что правительство Украины рекомендовало органам местного самоуправления передать Госпогранслужбе актуальные списки таких лиц (указав их ФИО, дату рождения и должность) "в трехдневный срок".