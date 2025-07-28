Майже всі, хто має відстрочку, можуть виїздити за кордон, – юрист

Під час мобілізації і діє воєнного стану в Україні переважна частина чоловіків з відстрочкою мають можливість виїзду за кордон. Але не всі категорії.

Хто саме може виїхати і чи можуть дозволити виїзд у відпустку заброньованому, в коментарі РБК-Україна розповідає адвокат АБ Романа Сацика Марія Ганіна .

Хто з чоловіків може виїздити за кордон під час війни

Крім чоловіків до 18 років і старших за 60 років, за кордон можуть також виїздити більшість з тих, хто має право на відстрочку. Єдине – відрізняються документи, які треба підготувати для перетину кордону, каже Марія Ганіна.

Зокрема, виїздити можуть:

чоловіки з групою інвалідності;

ті, хто супроводжує одного з батьків, який має 1 або 2 групу інвалідності;

ті, хто має на утриманні трьох неповнолітніх дітей;

батьки, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю;

а також інші категорії.

У виїзді за кордон в кожній ситуації є своя специфіка і особливості, каже Марія Ганіна.

"Наприклад, якщо у людини є група інвалідності, то він може виїздити, але якщо серед документів він підготує пенсійне посвідчення за інвалідністю. Лише по довідці МСЕК про інвалідність він виїздити не може. Тобто для самої відстрочки довідка МСЕК про інвалідність підходить, для виїзду за кордон – ні. Але загалом більшість підстав виїзду за кордон насправді співпадають з тими підставами для відстрочки, які є у людини. Але не всі", – каже вона.

Наприклад, ті, хто здобуває першу вищу освіту, може отримати право на відстрочку. Але за кордон виїхати йому не дозволяється.

"Ті, хто навчається, не підлягають мобілізації. Але за кордон вони виїздити не можуть. В правилах перетину кордону в цьому законі зазначено, хто може виїздити за кордон під час воєнного стану. Раджу завжди читати офіційні документи, де чітко зазначено перелік і вимоги для виїзду або невиїзду", – зауважує Марія Ганіна.

Де перевірити, чи можете ви виїздити

Список категорій чоловіків від 18 до 60 років, які можуть законно виїздити за кордон під час воєнного стану, вказаний у Постанові №57 Кабінету міністрів. В ній же можна ознайомитись з тим, які саме документи потрібні для виїзду чоловіків кожної з категорій.

Що треба для виїзду за кордон у відпустку при броні

"Те, що стосується заброньованих – дійсно, вони можуть виїздити за кордон не тільки по робочих завданнях і відрядженнях, а й у відпустку. Але для цього треба підготувати окремий пакет документів", – зауважує співрозмовниця.

Для цього потрібні:

Дозвіл керівника на виїзд з його підписом і з печаткою організації, де чоловік працює;

Наказ на відпустку;

Довідка про місце роботи;

Основний документ, який підтверджує його бронювання;

Мають бути чітко зазначені дати, в період яких військовозобов'язаний покидає країну і коли він повернеться назад;

Має бути зазначена країна, в яку він їде.

Чи випустять з країни, якщо є всі документи?

"Якщо весь цей повний перелік документів є, дійсно, заброньована особа може виїхати у відпустку за кордон. Втім, неодноразово ми в практиці стикалися з відмовами – правомірними, неправомірними. І часто буває таке, що з одним і тим самим списком документів на одному пропускному пункті не випускають, а на іншому – випускають без проблем. Такі історії теж непоодинокі", – відзначає юрист.

Також завжди можна уточнити, чи є підставою для виїзду та чи інша ситуація або ні, а також які саме документи для цього потрібні, підкажуть на гарячій лінії Державної прикордонної служби України за номером 1598, радить Марія Ганіна.

За цим номером надають консультації та допомогу з питань, пов'язаних з перетином кордону, службою в прикордонних військах, та іншими питаннями, що входять до компетенції прикордонної служби. Дзвінки безкоштовні з мобільних і зі стаціонарних номерів України.