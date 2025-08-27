Чоловіки 18-22 років зможуть перетинати кордон лише з військово-обліковим документом, - ДПСУ
В Україні змінили правила перетину кордону для чоловіків віком 18–22 роки. Тепер для виїзду за межі України вони повинні мати при собі військово-обліковий документ поряд із паспортом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка.
В коментарі РБК-Україна Демченко зазначив, що уряд ухвалив внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України
"За поширеною на даний час інформацією з моменту набрання чинності прийнятих змін право перетинати державний кордон України у разі введення на території України воєнного стану матимуть громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 22 року включно", - зауважив він.
В той же час, речник ДПСУ пояснив, що варто звернути увагу й на те, що відповідна норма не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2-14 зазначених Правил, тобто на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб, може здійснюватись як і раніше тільки у службове відрядження.
"Щодо можливості перетину кордону чоловіками віком від 18 до 22 років включно також наголошуємо, що для перетину кордону необхідно мати як паспортний документ, який дає право на перетин кордону так і військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі), який пред’являти на вимогу представника Держприкордонслужби на пунктах пропуску через державний кордон України", - наголосив він.
Демченко також підкреслив, що пропуск цієї категорії громадян, відносно якої прийняті зміни, прикордонники почнуть забезпечувати після публікації цих змін та набрання ними чинності.
Чоловікам до 22 років дозволили виїзд за кордон
Нагадаємо, що вчора, 26 серпня, українським чоловікам віком до 22 років дозволили виїзд за кордон.
Як наголосила прем'єр України Юлія Свириденко, чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. За її словами, йдеться про всіх громадян відповідного віку.
Детальніше про нові зміни можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що нові правила перетину кордону для чоловіків до 22 років досі не діють, адже не опубліковано рішення Кабміну. Згідно з правилами, зміни набудуть чинності лише наступного дня після офіційного опублікування постанови.
Додамо, що питання про можливість виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років у Верховній Раді порушували ще в липні 2025 року.
Тоді голова парламенту Руслан Стефанчук говорив, що громадяни у даній віковій категорії не підлягають мобілізації, однак обмежені у реалізації низки своїх прав. Саме тому, за його словами, необхідно було напрацювати механізм, який дозволить забезпечити їм таку можливість.