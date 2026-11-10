Правила пільгового проїзду в транспорті України зміняться: Рада схвалила новий закон

Що пропонує змінити законопроєкт і навіщо

У вівторок, 10 листопада, прес-служба Верховної Ради України у Telegram повідомила, що парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт №5651-2 про внесення змін до окремих законодавчих актів щодо пільг з оплати проїзду (та деяких інших пільг).

Українцям пояснили, що йдеться про "новий механізм надання пільг на проїзд у громадському транспорті".

"За проголосували 235 народних депутатів", - уточнили у ВРУ.

Документ передбачає:

перехід до адресної грошової форми реалізації пільг на проїзд;

запровадження єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

Пропонується, зокрема, запровадити електронний квиток як основний документ для підтвердження права на пільговий проїзд

Законопроєкт №5651-2 схвалили у другому читанні (інфографіка: t.me/verkhovnaradaukrainy)

У пояснювальній записці до документу зазначається, що необхідність ухвалення законопроєкту обґрунтовується нагальною потребою в усуненні юридичних колізій та законодавчих прогалин в положеннях нормативних актів, які регулюють:

порядок надання пільг з оплати проїзду;

порядок надання інших пільг окремим категоріям громадян (учасникам бойових дій, інвалідам війни, військовослужбовцям, членам сімей загиблих, померлих УБД тощо).

Отже, в цілому мета законопроекту:

врегулювання питання надання пільг з оплати проїзду (та деяких інших пільг) окремим категоріям громадян шляхом визначення порядку та розмірів їх надання;

врегулювання питання щодо порядку надання безкоштовного електронного квитка.

Насамкінець автори документу наголосили, що його схвалення:

позитивно вплине на комплексне підвищення добробуту пільгових категорій;

буде сприяти врегулюванню доступу окремих груп соціально незахищених верств населення до наявного переліку пільг і соціальних гарантій.

Чим важлива реформа для пасажирів і перевізників

У прес-службі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України у Facebook повідомили, що завдання реформи пільгових перевезень - забезпечити:

гарантоване право окремих категорій людей на пільговий проїзд;

прозорий облік поїздок;

своєчасну оплату перевізникам.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник додав, що "пільговий проїзд має бути гарантованим правом людини, а не причиною конфліктів між пасажирами та водіями".

"Сьогодні ми маємо ситуацію, коли держава гарантує пільги, але перевізники часто не отримують належної компенсації за такі поїздки, а людина з пільгою не може скористатись цим правом. Законопроєкт №5651-2 закладає основу для зміни цієї системи", - констатував посадовець.

Він уточнив, що при цьому:

кожна пільгова поїздка - має бути облікована ;

; перевізник - повинен отримати за неї оплату;

громади - повинні мати прозорий механізм відповідних розрахунків.

"При цьому всі чинні пільги зберігаються. Наше завдання - зробити так, щоб люди могли безперешкодно користуватися своїм правом на проїзд, а транспортні підприємства мали зрозумілі та передбачувані умови роботи", - пояснив міністр.

Скільки буде тривати впровадження нової системи

Згідно з даними міністерства, в цілому реформа пільгових перевезень передбачає:

єдині правила організації пільгових перевезень по всій країні;

автоматизований облік пільгових поїздок через державну систему;

монетизацію пільг за допомогою спеціальних банківських карток;

оплату перевізникам за фактично здійснені пільгові поїздки.

Зміст реформи пільгових перевезень в Україні (інфографіка: mininfra.gov.ua)

Для пасажирів це означає можливість користуватися пільгами без конфліктів і перевірки паперових посвідчень.

Для громад - прозорі розрахунки. Для перевізників - гарантовану оплату поїздок.

"Важливо: усі чинні пільги зберігаються. Змінюється лише механізм їх обліку, фінансування та забезпечення", - наголосили у міністерстві.

Повідомляється також, що перехідний період для впровадження нової системи триватиме до 1 липня 2028 року.