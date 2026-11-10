Правила пільгового проїзду в транспорті України зміняться: Рада схвалила новий закон

Верховна Рада схвалила проєкт закону щодо запровадження єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Документ передбачає також перехід до адресної грошової форми реалізації пільг.
Докладніше про цей законопроєкт, його мету та актуальність реформи, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
У вівторок, 10 листопада, прес-служба Верховної Ради України у Telegram повідомила, що парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт №5651-2 про внесення змін до окремих законодавчих актів щодо пільг з оплати проїзду (та деяких інших пільг).
Українцям пояснили, що йдеться про "новий механізм надання пільг на проїзд у громадському транспорті".
"За проголосували 235 народних депутатів", - уточнили у ВРУ.
Документ передбачає:
Пропонується, зокрема, запровадити електронний квиток як основний документ для підтвердження права на пільговий проїзд
У пояснювальній записці до документу зазначається, що необхідність ухвалення законопроєкту обґрунтовується нагальною потребою в усуненні юридичних колізій та законодавчих прогалин в положеннях нормативних актів, які регулюють:
Отже, в цілому мета законопроекту:
Насамкінець автори документу наголосили, що його схвалення:
У прес-службі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України у Facebook повідомили, що завдання реформи пільгових перевезень - забезпечити:
Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник додав, що "пільговий проїзд має бути гарантованим правом людини, а не причиною конфліктів між пасажирами та водіями".
"Сьогодні ми маємо ситуацію, коли держава гарантує пільги, але перевізники часто не отримують належної компенсації за такі поїздки, а людина з пільгою не може скористатись цим правом. Законопроєкт №5651-2 закладає основу для зміни цієї системи", - констатував посадовець.
Він уточнив, що при цьому:
"При цьому всі чинні пільги зберігаються. Наше завдання - зробити так, щоб люди могли безперешкодно користуватися своїм правом на проїзд, а транспортні підприємства мали зрозумілі та передбачувані умови роботи", - пояснив міністр.
Згідно з даними міністерства, в цілому реформа пільгових перевезень передбачає:
Для пасажирів це означає можливість користуватися пільгами без конфліктів і перевірки паперових посвідчень.
Для громад - прозорі розрахунки. Для перевізників - гарантовану оплату поїздок.
"Важливо: усі чинні пільги зберігаються. Змінюється лише механізм їх обліку, фінансування та забезпечення", - наголосили у міністерстві.
Повідомляється також, що перехідний період для впровадження нової системи триватиме до 1 липня 2028 року.
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