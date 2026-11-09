Скільки коштує проїзд в транспорті Києва: актуальні ціни на листопад

У Києві можна обрати різні способи пересування містом - від метро та автобусів до маршруток і міської електрички. Водночас через проблеми в енергосистемі частина звичного транспорту тимчасово не працює.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує проїзд у столичному транспорті та як можна заощадити на поїздках.

Скільки коштує проїзд у комунальному транспорті

З 15 липня разовий квиток у комунальному транспорті Києва коштує 30 гривень. Такий тариф діє для метро, автобусів, трамваїв, тролейбусів, фунікулера та міської електрички.

Однак із вечора 3 листопада через критичну ситуацію в енергосистемі тимчасово призупинили рух трамваїв і тролейбусів. На окремих напрямках їх частково замінюють автобуси.

Метрополітен наразі працює у штатному режимі. Подальша робота підземки залежатиме від ситуації в енергосистемі.

Для пасажирів, які регулярно користуються комунальним транспортом, діє система знижок. Вартість однієї поїздки залежить від кількості придбаних квитків:

1-9 поїздок - 30 гривень;

10-19 поїздок - 28,90 гривні;

20-29 поїздок - 27,80 гривні;

30-39 поїздок - 26,60 гривні;

40-49 поїздок - 25,50 гривні;

50 поїздок - 25 гривень.

Також можна придбати місячні проїзні з обмеженою кількістю поїздок:

46 поїздок - 1088 гривень;

62 поїздки - 1463 гривні;

92 поїздки - 2156 гривень;

124 поїздки - 2888 гривень.

Безлімітний місячний проїзний на всі види комунального транспорту коштує 3656 гривень.

Крім того, діє пересадковий квиток на всі види комунального транспорту протягом 90 хвилин. Його вартість становить 60 гривень, кількість пересадок не обмежена.

Скільки коштує проїзд у маршрутках

Із 1 серпня приватні перевізники підвищили тарифи на більшості столичних маршрутів.

Тепер вартість поїздки залежить від попередньої ціни:

якщо раніше проїзд коштував 10 гривень, тепер він становить 20 гривень;

якщо тариф був 20 гривень, пасажири платять 25 гривень.

Як пояснював раніше керівник "Асоціації перевізників Києва та Київщини" Ігор Мойсеєнко, перегляд вартості проїзду пов'язаний зі зростанням цін на пальне, дефіцитом водіїв, а також подорожчанням запчастин і мастильних матеріалів.

Скільки коштує проїзд у Kyiv City Express

З 22 липня 2026 року вартість разового квитка на Kyiv City Express становить:

30 гривень - у застосунках "Укрзалізниці" та "Київ Цифровий";

- у застосунках "Укрзалізниці" та "Київ Цифровий"; 34,20 гривні - при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування "Київ Цифровий";

- при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування "Київ Цифровий"; 36,70 гривні - у терміналах самообслуговування "Укрзалізниці";

- у терміналах самообслуговування "Укрзалізниці"; 37 гривень - у касах або безпосередньо у роз'їзного касира у вагоні.

Де купити квитки на громадський транспорт

У КМДА зазначають, що придбати разові квитки та проїзні можна в застосунку "Київ Цифровий" або в терміналах самообслуговування.

У столиці працюють 231 термінал на зупинках наземного транспорту та 304 термінали на 52 станціях метро. Через них можна купити або поповнити транспортну картку, а також придбати QR-квитки.

Крім того, транспортну картку можна поповнити приблизно у 1800 терміналах EasyPay.

QR-квиток можна придбати в застосунку "Київ Цифровий". Його дозволено передати іншому пасажиру - для цього потрібно скористатися функцією "Поділитися квитком".

Хто має право на пільговий проїзд

У Києві зберігаються встановлені пільги на проїзд у комунальному транспорті.

Зокрема, студенти сплачують 50% вартості місячного проїзного квитка, а школярі під час навчального року користуються громадським транспортом безкоштовно. Під час літніх канікул для учнів діє оплата у розмірі 25% вартості.