Не лише пенсіонери. Хто в Україні має право на безкоштовний проїзд у транспорті

В Україні деякі категорії громадян мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті. Тобто безкоштовно їздити в автобусах, тролейбусах, трамваях чи метро можуть не лише пенсіонери.

РБК-Україна розповідає, хто саме з українців має право на безкоштовний проїзд.

Хто може їздити у громадському транспорті безкоштовно

Пільгові перевезення громадян регламентуються чинним законодавством України, зокрема законами:

"Про автомобільний транспорт";

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

"Про жертви нацистських переслідувань";

"Про охорону дитинства";

"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

"Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист";

"Про соціальний захист дітей війни";

"Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні";

"Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

Згідно із законом "Про автомобільний транспорт", пільгові перевезення пасажирів (тих, які мають на це право) забезпечують автомобільні перевізники на автобусних маршрутах загального користування.

При цьому види та обсяги пільгових перевезень установлюються відповідним замовленням (в якому визначається порядок компенсації автомобільним перевізникам збитків від цих перевезень).

Відмовлятися від пільгового перевезення пасажира (крім випадків, передбачених законом) перевізникам забороняється. За безпідставну відмову їх можуть карати штрафом у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 170 гривень.

Ті з пасажирів, які мають право на безкоштовний проїзд, повинні мати при собі посвідчення особи встановленого зразка, довідку або інший документ, на підставі якої надається пільга (у деяких містах можна оформити окремий електронний пільговий квиток - для автоматизованої системи обліку оплати проїзду в транспорті).

Подібні правила та обов'язки як для перевізників, так і для пасажирів, діють також і для інших видів громадського транспорту.

В цілому, право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті мають:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них;

інваліди війни та особи, які прирівняні до них;

військовослужбовці строкової служби;

військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок війни;

батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця, який загинув або пропав безвісти під час проходження військової служби;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, Податкової міліції, Державної пожежної охоронної служби, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби цивільного захисту, Держслужби спеціального зв'язку й захисту інформації, СБУ та колишні працівники прокуратури;

поліцейські під час виконання повноважень, працівники СБУ під час виконання покладених на них обов'язків;

реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій;

особи з інвалідністю першої та другої групи;

діти-інваліди;

особи, які супроводжують людей з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до першої категорії;

ліквідатори аварії на ЧАЕС, які належать до другої категорії;

діти, яким встановлено інвалідність, що пов'язана з катастрофою на ЧАЕС;

діти з багатодітних сімей;

діти до 6 років (без зайняття окремого місця для сидіння);

пенсіонери (за віком).

Варто зазначити, що в різних містах України правила перевезення громадян і вартість проїзду в транспорті можуть дещо відрізнятись. Наприклад із повним переліком правил і пільг для пасажирів у Києві (а також документами, що дають право на безоплатний проїзд) можна ознайомитись на офіційному порталі КП "Київпастранс".