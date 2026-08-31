ua en ru
Пн, 31 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Безкоштовний проїзд для школярів у Києві повертається: основні правила й ліміт на квитки

16:58 31.08.2026 Пн
3 хв
Як оформити учнівський квиток і кому його потрібно оновити?
aimg Ірина Костенко
Безкоштовний проїзд для школярів у Києві повертається: основні правила й ліміт на квитки Їздити у громадському транспорті Києва учні шкіл можуть безкоштовно (фото ілюстративне: Getty Images)
Розбираємося в субсидіях та пенсіях за тебе! Підпишись на РБК-Україна у Google

З 1 вересня учні загальноосвітніх навчальних закладів Києва знову можуть їздити у столичному комунальному транспорті безкоштовно. Для цього необхідно дотримуватись кількох важливих умов.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

В якому транспорті діє пільга для учнів

У КМДА нагадали, що з 1 вересня учні загальноосвітніх навчальних закладів Києва знову можуть безоплатно їздити у столичному комунальному транспорті.

Уточнюється, що така пільга для школярів діє:

  • в автобусах;
  • у тролейбусах;
  • у трамваях;
  • в метрополітені;
  • на фунікулері;
  • в міській електричці.

Обов'язкові умови для безкоштовного проїзду

Обов'язковими умовами для користування пільгою на безкоштовний проїзд для учнів київських шкіл є:

  • наявність учнівського проїзного квитка;
  • його валідація при вході в транспорт.
Читайте також: Скільки дітей підуть до шкіл і садочків у Києві цього року

Як оформити чи продовжити документ

Оформити електронний учнівський або продовжити термін його дії можна онлайн - у застосунку "Київ Цифровий" - із профілю, підтвердженого:

  • або через "Дію";
  • або через BankID.

"Застосунок дозволяє безплатно згенерувати цифровий учнівський квиток одразу після підтвердження даних навчальним закладом", - уточнили у КМДА.

Як замовити пластиковий учнівський

Замовити пластиковий учнівський можна за 120 гривень. Але виготовляють його у строк до 1 місяця.

"При цьому цифровий та пластиковий квитки матимуть єдиний номер і спільний баланс", - пояснили у КМДА.

Уточнюється, що у разі втрати пластикової картки її можна миттєво заблокувати в налаштуваннях застосунку (щоб убезпечити від стороннього використання).

Кому потрібно оформити новий учнівський

Оформити новий учнівський у застосунку необхідно тим із учнів, які:

  • або змінили школу;
  • або змінили клас.

Ще один випадок - якщо у квитка закінчується строк дії.

Читайте також: Вода й аптечка обов'язкові? Що точно має бути в укриттях під час тривог

Як і скільки квитків можуть створювати учні

Батькам нагадали, що користуватися пільгою в транспорті може лише учень зі свого смартфона, тож після замовлення їм потрібно передати номер і пін-код дитині - для додавання картки в її акаунт.

"У застосунку учень може увімкнути створення QR-квитків у швидкому доступі, щоб генерувати їх в один етап одразу з головного екрана", - зауважили у КМДА.

Зазначається, що в цілому учні можуть створювати:

  • до 5 QR-квитків на 30 хвилин;
  • до 20 QR-квитків на день.

Як дорослим стежити за поїздками дитини

"Для спокою батьків у застосунку передбачено батьківський контроль", - повідомили у КМДА.

Уточнюється, що учень може надати дозвіл на перегляд поїздок у налаштуваннях свого квитка - вказавши номер телефону одного з батьків.

Після цього батьки:

  • отримуватимуть сповіщення про кожну валідацію;
  • бачитимуть історію пересувань дитини у своєму застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві вирішили, як можуть навчатись школярі цього року.

Крім того, ми пояснювали, як змінюється система шкільного харчування в Україні.

Читайте також, коли канікули в школах Києва - яким може бути розклад нового навчального року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДА Київ оплата проїзду Метро Школа Навчальний рік Тролейбус Діти Автобуси Учні
Новини
У Києві переглянуть порядок руху мостами в умовах постійних тривог, - Кличко
У Києві переглянуть порядок руху мостами в умовах постійних тривог, - Кличко
Аналітика
Бензинова криза в Росії. Чи зможе імпорт палива врятувати агресора?
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бензинова криза в Росії. Чи зможе імпорт палива врятувати агресора?