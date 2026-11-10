Правила льготного проезда в транспорте Украины изменятся: Рада приняла новый закон

Верховная Рада приняла проект закона насчет введения единой автоматизированной системы учета оплаты проезда. Документ предусматривает также переход к адресной денежной форме реализации льгот.
Подробнее об этом законопроекте, его целях и актуальности реформы, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Во вторник, 10 ноября, пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram сообщила, что парламент принял во втором чтении законопроект №5651-2 о внесении изменений в отдельные законодательные акты насчет льгот по оплате проезда (и некоторых других льгот).
Украинцам объяснили, что речь идет о "новом механизме предоставления льгот на проезд в общественном транспорте".
"За проголосовало 235 народных депутатов", - уточнили в ВРУ.
Документ предусматривает:
Предлагается, в частности, ввести электронный билет как основной документ для подтверждения права на льготный проезд.
В пояснительной записке к документу отмечается, что необходимость принятия законопроекта обосновывается насущной потребностью в устранении юридических коллизий и законодательных пробелов в положениях нормативных актов, регулирующих:
Следовательно, в целом цель законопроекта:
В заключение авторы документа подчеркнули, что его принятие:
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоит проезд в транспорте Киева (актуальные цены на ноябрь).
Кроме того, мы объясняли, в каком транспорте действует льгота для школьников и каковы лимиты на проездные билеты.
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