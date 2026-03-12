Правила НМТ-2026: за что участников могут выгнать с экзамена

Для абитуриентов начинается горячая пора подготовки к национальному мультипредметному тесту (НМТ). Однако знание предметов - это лишь половина успеха, ведь нарушение процедурных правил может привести к дисквалификации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа ".

Главное: Строгий тайминг: Допуск в экзаменационный центр прекращается ровно за 5 минут до начала тестирования.

Допуск в экзаменационный центр прекращается ровно за 5 минут до начала тестирования. Запрещенные гаджеты: Любые средства связи, устройства хранения или передачи информации на рабочем месте - прямой путь к аннулированию результата.

Любые средства связи, устройства хранения или передачи информации на рабочем месте - прямой путь к аннулированию результата. Никаких черновиков "на память": Выносить листы для записей или копировать задания строго запрещено.

Выносить листы для записей или копировать задания строго запрещено. Перерыв не для соцсетей: Правила по использованию гаджетов действуют даже во время технического перерыва и пребывания в укрытии.

Документы и вход в центр

Для того, чтобы вас допустили к экзамену, необходимо иметь при себе три документа: паспорт (или другое удостоверение личности), Сертификат НМТ и приглашение. Кроме этого, запрещено приносить любые опасные предметы или вещества.

Что запрещено делать в аудитории

В течение всего времени тестирования участникам запрещается:

Общение: Нельзя разговаривать с другими участниками, передавать им любые предметы или получать помощь.

Нельзя разговаривать с другими участниками, передавать им любые предметы или получать помощь. Технические средства: Кроме телефонов, под запретом наушники, флешки и даже отдельные детали устройств.

Кроме телефонов, под запретом наушники, флешки и даже отдельные детали устройств. Бумажные шпаргалки: Печатные или рукописные материалы (кроме разрешенных медицинских изделий, о которых надо предупредить заранее) запрещены.

Печатные или рукописные материалы (кроме разрешенных медицинских изделий, о которых надо предупредить заранее) запрещены. Работа с интернетом: Использование любых сетевых ресурсов, кроме самой платформы тестирования.

Последствия нарушений

Если работники центра зафиксируют хотя бы одно из перечисленных нарушений, участник по требованию ответственных лиц обязан немедленно прекратить выполнение теста и покинуть аудиторию. В таком случае результат экзамена будет аннулирован без права пересдачи в пределах текущей сессии.