Правила НМТ-2026: за что участников могут выгнать с экзамена
Для абитуриентов начинается горячая пора подготовки к национальному мультипредметному тесту (НМТ). Однако знание предметов - это лишь половина успеха, ведь нарушение процедурных правил может привести к дисквалификации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
- Строгий тайминг: Допуск в экзаменационный центр прекращается ровно за 5 минут до начала тестирования.
- Запрещенные гаджеты: Любые средства связи, устройства хранения или передачи информации на рабочем месте - прямой путь к аннулированию результата.
- Никаких черновиков "на память": Выносить листы для записей или копировать задания строго запрещено.
- Перерыв не для соцсетей: Правила по использованию гаджетов действуют даже во время технического перерыва и пребывания в укрытии.
Документы и вход в центр
Для того, чтобы вас допустили к экзамену, необходимо иметь при себе три документа: паспорт (или другое удостоверение личности), Сертификат НМТ и приглашение. Кроме этого, запрещено приносить любые опасные предметы или вещества.
Что запрещено делать в аудитории
В течение всего времени тестирования участникам запрещается:
- Общение: Нельзя разговаривать с другими участниками, передавать им любые предметы или получать помощь.
- Технические средства: Кроме телефонов, под запретом наушники, флешки и даже отдельные детали устройств.
- Бумажные шпаргалки: Печатные или рукописные материалы (кроме разрешенных медицинских изделий, о которых надо предупредить заранее) запрещены.
- Работа с интернетом: Использование любых сетевых ресурсов, кроме самой платформы тестирования.
Последствия нарушений
Если работники центра зафиксируют хотя бы одно из перечисленных нарушений, участник по требованию ответственных лиц обязан немедленно прекратить выполнение теста и покинуть аудиторию. В таком случае результат экзамена будет аннулирован без права пересдачи в пределах текущей сессии.
