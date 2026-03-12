ua en ru
Главная » Жизнь » Образование

Правила НМТ-2026: за что участников могут выгнать с экзамена

11:17 12.03.2026 Чт
2 мин
Не только паспорт: без каких документов не допустят на тестирование?
aimg Василина Копытко
Правила НМТ-2026: за что участников могут выгнать с экзамена Основная сессия НМТ-2026 начнется уже в мае (фото: Getty Images)

Для абитуриентов начинается горячая пора подготовки к национальному мультипредметному тесту (НМТ). Однако знание предметов - это лишь половина успеха, ведь нарушение процедурных правил может привести к дисквалификации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Читайте также: НМТ-2026: будут ли штрафовать участника за неявку на экзамен

Главное:

  • Строгий тайминг: Допуск в экзаменационный центр прекращается ровно за 5 минут до начала тестирования.
  • Запрещенные гаджеты: Любые средства связи, устройства хранения или передачи информации на рабочем месте - прямой путь к аннулированию результата.
  • Никаких черновиков "на память": Выносить листы для записей или копировать задания строго запрещено.
  • Перерыв не для соцсетей: Правила по использованию гаджетов действуют даже во время технического перерыва и пребывания в укрытии.

Документы и вход в центр

Для того, чтобы вас допустили к экзамену, необходимо иметь при себе три документа: паспорт (или другое удостоверение личности), Сертификат НМТ и приглашение. Кроме этого, запрещено приносить любые опасные предметы или вещества.

Что запрещено делать в аудитории

В течение всего времени тестирования участникам запрещается:

  • Общение: Нельзя разговаривать с другими участниками, передавать им любые предметы или получать помощь.
  • Технические средства: Кроме телефонов, под запретом наушники, флешки и даже отдельные детали устройств.
  • Бумажные шпаргалки: Печатные или рукописные материалы (кроме разрешенных медицинских изделий, о которых надо предупредить заранее) запрещены.
  • Работа с интернетом: Использование любых сетевых ресурсов, кроме самой платформы тестирования.

Последствия нарушений

Если работники центра зафиксируют хотя бы одно из перечисленных нарушений, участник по требованию ответственных лиц обязан немедленно прекратить выполнение теста и покинуть аудиторию. В таком случае результат экзамена будет аннулирован без права пересдачи в пределах текущей сессии.

Читайте также о том, что до 2 апреля продолжается регистрация на НМТ-2026. Выпускникам, которые заканчивают иностранные школы, нужно предоставить перевод документа о том, что они получают образование за рубежом.

Ранее мы делились списком категорий, кто может поступить в вузы в 2026 году без сдачи НМТ.

