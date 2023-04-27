Без права на землю. Де в Україні вже заборонили УПЦ МП

Чернівці

22 парафії УПЦ МП у Чернівцях втратили право на користування землею. Відповідне рішення ухвалила міська рада на сесії 27 квітня. Мер Чернівців Роман Клічук заявив, що цей крок має стати стимулом для переходу до українських церков.

Під заборону потрапили Кафедральний собор, Свято-Миколаївський храм, церкви на проспекті Незалежності, чоловічий монастир "Гореча" та жіночий монастир на вулиці Буковинській.

Напередодні містяни створили електронну петицію із вимогою розірвати договори на оренду землі з усіма церквами УПЦ МП. Вона набрала в 2 рази більше необхідних голосів.

Суми

У Сумах запровадження заборони УПЦ МП на користування землею ініціювали депутати фракцій "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина", "Сила та честь".

26 квітня 2023 року на сесії міськради дане рішення було затверджено.

Житомир

Житомирська облрада заборонила діяльність релігійних громад, які мають церковно-канонічний зв'язок із РПЦ, на території всього регіону.

27 квітня депутати також проголосували за відміну рішення про передачу земельної ділянки жіночому монастирю Афонської ікони Божої матері, видане УПЦ МП у 2017 році.

Рівне

10 квітня рішення про заборону проросійським релігійним громадам користуватися земельними ділянками ухвалили депутати міськради у Рівному. Також вони звернулися до парламенту, Кабміну та СБУ у Рівненській області щодо заборони діяльності УПЦ МП в Україні.

Волинь

Облрада Волині повністю заборонила діяльність єпархій Української православної церкви московського патріархату на території регіону. 11 квітня відповідне рішення одноголосно підтримали усі депутати.

Зазначимо, на території Волинської області було зареєстровано 523 релігійні громади УПЦ МП. З початку 24 лютого 2022 року 49 парафій перейшли до ПЦУ.

Тернопіль

На Тернопільщині заборонили діяльність УПЦ МП ще минулого року. На засіданні облради 26 серпня 2022 депутати одноголосно підтримали це питання.

17 квітня 2023 міськрада Тернополя ухвалила рішення про вилучення земельної ділянки у Тернопільської єпархії московської церкви на вулиці Євгена Коновальця - Кафедрального собору Віри, Надії, Любові та матері Софії УПЦ МП.

Хмельницький

УПЦ МП під забороною на території Хмельницької області від 4 квітня. Облрада рекомендувала органам місцевого самоврядування регіону провести інвентаризацію земельних ділянок, які перебувають у користуванні проросійських церковних єпархій, із подальшим припиненням права користування ними.

Варто зазначити, що напередодні винесення заборони на діяльність московського патріархату у Хмельницькому священик УПЦ МП побив військовослужбовця. Після цього громада Свято-Покровського Кафедрального собору, де трапився інцидент, проголосувала за перехід до ПЦУ. Проти священика порушили кримінальну справу.

Також мешканці Хмельницького проголосували за перехід церкви Казанської ікони Божої матері УПЦ МП до Православної церкви України.

Львів

Львівська облрада ухвалила заборонити УПЦ московського патріархату на території області ще 29 листопада 2022.

5 квітня 2023 Свято-Георгіївський кафедральний собор УПЦ московського патріархату у Львові перейшов до Православної церкви України. Після чого він отримав назву Святого Юрія Переможця.

Київська область

Міська рада Броварів 27 квітня позбавила УПЦ московського патріархату права користуватися 4 земельними ділянками, на яких розташовано 5 храмів.

За словами голови Броварської РДА Олексія Дорошенка, на початку повномасштабної війни в Броварській громаді ПЦУ належали лише чотири храми, а УПЦ МП – 11. Проте за рік ситуація змінилася. Наразі на території громади ПЦУ володіє 10 храмами.

Законопроект про заборону УПЦ МП в Україні – на розгляді Ради

19 січня 2023 Кабмін вніс до парламенту законопроект № 8371 про заборону діяльності УПЦ московського патріархату в Україні.

Документ передбачає запровадження заборони на діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію. На даний момент законопроект очікує розгляду.

Водночас в УПЦ МП неодноразово заявляли про відсутність зв'язку з російською церквою.

Так, у реєстрі релігійних організацій та офіційних документів Українська православна церква не має приставки "Московський патріархат". Навесні минулого року релігійна організація внесла зміни до свого Статуту, щоб відгородити УПЦ від РПЦ.

Проте релігієзнавча експертиза Держслужби з етнополітики та свободи совісті показала, що УПЦ є структурним підрозділом Російської православної церкви та навела докази наявності церковно-канонічного зв'язку між цими церквами.