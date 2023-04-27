Без права на землю. Где в Украине уже запретили УПЦ МП

Черновцы

22 прихода УПЦ МП в Черновцах лишились права на пользования землей. Соответствующее решение принял городской совет на сессии 27 апреля. Мэр Черновцов Роман Кличук заявил, что данный шаг должен стать стимулом для перехода к украинским церквям.

Под запрет попали Кафедральный собор, Свято-Николаевский храм, церкви на проспекте Независимости, мужской монастырь "Гореча" и женский монастырь на улице Буковинской.

Накануне горожане создали электронную петицию с требованием разорвать договоры на аренду земли со всеми церквями УПЦ МП. Она набрала в 2 раза больше необходимых голосов.

Сумы

В Сумах введение запрета УПЦ МП на пользование землёй инициировали депутаты фракций "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина", "Сила и честь".

26 апреля 2023 на сессии горсовета данное решение было утверждено.

Житомир

Житомирский облсовет запретил деятельность религиозных общин, которые имеют церковно-каноническую связь с РПЦ, на территории всего региона.

27 апреля депутаты также проголосовали за отмену решения о передаче земельного участка женскому монастырю Афонской иконы Божьей матери, выданное УПЦ МП в 2017 году.

Ровно

10 апреля решение о запрете пророссийским религиозным общинам пользоваться земельными участками приняли депутаты горсовета в Ровно. Также они обратились к парламенту, Кабмину и СБУ в Ровенской области по поводу запрета деятельности УПЦ МП в Украине.

Волынь

Облсовет Волыни полностью запретил деятельность епархий Украинской православной церкви московского патриархата на территории региона. 11 апреля соответствующее решение единогласно поддержали все депутаты.

Отметим, на территории Волынской области было зарегистрировано 523 религиозных общины УПЦ МП. С начала 24 февраля 2022 года 49 парафий перешли в ПЦУ.

Тернополь

В Тернопольской области запретили деятельность УПЦ МП еще в прошлом году. На заседании облсовета 26 августа 2022 депутаты единогласно проголосовали по данному вопросу.

17 апреля 2023 горсовет Тернополя принял решение об изъятии земельного участка у Тернопольской епархии московской церкви на улице Евгения Коновальца - Кафедрального собора Веры, Надежды, Любви и матери Софии УПЦ МП.

Хмельницкий

УПЦ МП под запретом на территории Хмельницкой области с 4 апреля. Облсовет рекомендовал органам местного самоуправления региона провести инвентаризацию земельных участков, находящихся в пользовании пророссийских церковных епархий, с последующим прекращением права пользования ими.

Примечательно, что накануне вынесения запрета на деятельность московского патриархата в Хмельницком священник УПЦ МП избил военнослужащего. После этого община Свято-Покровского Кафедрального собора, где произошел инцидент, проголосовала за переход в ПЦУ. Против священника открыли уголовное дело.

Также жители Хмельницкого проголосовали за переход церкви Казанской иконы Божьей матери УПЦ МП в Православную церковь Украины.

Львов

Львовский облсовет постановил запретить УПЦ московского патриархата на территории области еще 29 ноября 2022.

5 апреля 2023 Свято-Георгиевский кафедральный собор УПЦ московского патриархата во Львове перешел в Православную церковь Украины. После чего он получил название Святого Юрия Победителя.

Киевская область

Городской совет Броваров 27 апреля лишил УПЦ московского патриархата права пользоваться 4 земельными участками, на которых расположено 5 храмов.

По словам главы Броварской РГА Алексея Дорошенко, в начале полномасштабной войны в Броварской общине ПЦУ принадлежали всего четыре храма, а УПЦ МП - 11. Однако за год ситуация изменилась. Сейчас на территории общины ПЦУ владеет 10 храмами.

Законопроект о запрете УПЦ МП в Украине – на рассмотрении Рады

19 января 2023 Кабмин внес в парламент законопроект № 8371 о запрете деятельности УПЦ московского патриархата в Украине.

Документ предполагает введение запрета на деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию. На данный момент законопроект ожидает рассмотрения.

В то же время в УПЦ МП неоднократно заявляли, об отсутствии связи с русской церковью.

Так, в реестре религиозных организаций и официальных документах Украинская православная церковь не имеет приставки "Московский патриархат". Весной прошлого года религиозная организация внесла изменения в свой Устав, с целью отградить УПЦ от РПЦ.

Однако религиоведческая экспертиза Госслужбы по этнополитике и свободе совести показала, что УПЦ является структурным подразделением Русской православной церкви и привела доказательства наличия церковно канонической связи между данными церквями.