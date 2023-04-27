У Чернівцях позбавили УПЦ МП права користуватись землями

У Чернівцях УПЦ МП позбавили права користування 22 земельними ділянками у громаді. Таке рішення прийняли на сесії міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на міського голову Чернівців Романа Клічука.

"Це логічний і правильний крок. Вірю, що наші дії стануть стимулом для переходу до українських церков. Звільнимо Україну від окупантів на всіх фронтах! Тільки так станемо вільними", - написав Клічук.

Так, за даними ЗМІ, йдеться про Кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Миколаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир "Гореча" та жіночий монастир на вулиці Буковинській.

Також адвокат Валерій Дутка каже, рішення про припинення права користування землею для УПЦ МП не матиме практичних наслідків. Згідно із законом, міськрада не може позбавити права постійного користування землею рішенням депутатів - це може зробити суд.

Також дуже ймовірно, що через суд релігійна громада буде оскаржувати рішення міськради.