ua ru
Пн, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Раді хочуть закликати Кабмін розірвати оренду Почаївської лаври з УПЦ МП

Новость на русском →
Київ, Понеділок 03 квітня 2023 20:22
У Раді хочуть закликати Кабмін розірвати оренду Почаївської лаври з УПЦ МП Фото: у Раді хочуть закликати Кабмін розірвати оренду Почаївської лаври з УПЦ МП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Верховній раді ініціювали заклик до уряду розірвати договір про оренду Почаївської лаври з УПЦ МП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проект постанови.

Документ уже отримала Верховна рада. Його передали на розгляд керівництву парламенту.

При цьому текст проекту ухвали поки не оприлюднили.

Варто зауважити, що угода про оренду Почаївської лаври з УПЦ МП діє до 2052 року.

Нагадаємо, раніше глава Мінкульту Олександр Ткаченко заявляв про початок процесу повернення Почаївської лаври державі.

Також ми писали, що ПЦУ створила релігійну організацію на території Почаївської лаври .

При цьому нещодавно завершився договір про оренду Києво-Печерської лаври між УПЦ МП та державою, його вирішили не продовжувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЦ МП Почаїв Оренда нерухомості Верховна рада
NEWS
У Повітряних силах розповіли, скільки винищувачів вже отримала Україна
У Повітряних силах розповіли, скільки винищувачів вже отримала Україна
DAILY
Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю