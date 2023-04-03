У Раді хочуть закликати Кабмін розірвати оренду Почаївської лаври з УПЦ МП

У Верховній раді ініціювали заклик до уряду розірвати договір про оренду Почаївської лаври з УПЦ МП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проект постанови .

При цьому текст проекту ухвали поки не оприлюднили.

Документ уже отримала Верховна рада. Його передали на розгляд керівництву парламенту.

Варто зауважити, що угода про оренду Почаївської лаври з УПЦ МП діє до 2052 року.

Нагадаємо, раніше глава Мінкульту Олександр Ткаченко заявляв про початок процесу повернення Почаївської лаври державі.

Також ми писали, що ПЦУ створила релігійну організацію на території Почаївської лаври .

При цьому нещодавно завершився договір про оренду Києво-Печерської лаври між УПЦ МП та державою, його вирішили не продовжувати.

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