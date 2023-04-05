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Кафедральний собор УПЦ Московського патріархату у Львові перейшов до ПЦУ

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Україна, Середа 05 квітня 2023 13:04
Кафедральний собор УПЦ Московського патріархату у Львові перейшов до ПЦУ Фото: московський патріархат через рік війни позбувся церкви у Львові (wikimedia.org)
Автор: Олександр Білоус

Свято-Георгіївський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату у Львові перейшов до Православної церкви України (ПЦУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Львівської облради Юрій Холода у Facebook.

"Храм на Тараса Бобанича перейшов від московської церкви до Православної церкви України. Тепер він називатиметься на честь Святого Юрія Переможця", - написав він.

Крім того, голова Львівської ОВА Максим Козицький написав у Telegram, що зараз у храмі "ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату, парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ".

Нагадаємо, 2 квітня священнослужителі УПЦ Московського патріархату побили військового у церкві в Хмельницькому. Після цього храм перейшов до ПЦУ.

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