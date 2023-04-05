Кафедральний собор УПЦ Московського патріархату у Львові перейшов до ПЦУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Львівської облради Юрій Холода у Facebook .

"Храм на Тараса Бобанича перейшов від московської церкви до Православної церкви України. Тепер він називатиметься на честь Святого Юрія Переможця", - написав він.

Крім того, голова Львівської ОВА Максим Козицький написав у Telegram, що зараз у храмі "ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату, парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ".