Кафедральний собор УПЦ Московського патріархату у Львові перейшов до ПЦУ
Свято-Георгіївський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату у Львові перейшов до Православної церкви України (ПЦУ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Львівської облради Юрій Холода у Facebook.
"Храм на Тараса Бобанича перейшов від московської церкви до Православної церкви України. Тепер він називатиметься на честь Святого Юрія Переможця", - написав він.
Крім того, голова Львівської ОВА Максим Козицький написав у Telegram, що зараз у храмі "ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату, парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ".
Нагадаємо, 2 квітня священнослужителі УПЦ Московського патріархату побили військового у церкві в Хмельницькому. Після цього храм перейшов до ПЦУ.
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