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На Волині облрада одноголосно підтримала заборону УПЦ МП

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Вівторок 11 квітня 2023 13:11
На Волині облрада одноголосно підтримала заборону УПЦ МП Фото: на Волині облрада одноголосно підтримала заборону УПЦ МП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Волинська обласна рада одноголосно підтримала заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території регіону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Також депутати облради підтримали текст звернення до вірян УПЦ із закликом розірвати зв’язки з російською православною церквою.

"За" проголосували 54 депутати. Рішення ухвалили одноголосно.

За словами головного спеціаліста з питань релігій та національностей обласної військової адміністрації Василя Гайдука, сьогодні на території Волині зареєстровано 523 релігійні громади УПЦ МП. З початку 24 лютого 2022 року 49 парафій перейшли до ПЦУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міська рада Рівного також ухвалила рішення про припинення права користування УПЦ МП земельними ділянками.

Тим часом Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної ради рекомендував уряду розірвати з УПЦ МП договір оренди комплексів споруд Почаївської лаври.

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УПЦ МП волинь
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