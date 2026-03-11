Без права голосу? Українці дали жорстку відповідь щодо виборів для "втікачів"

Більш ніж половина українців вважає, що ті громадяни, які незаконно виїхали за кордон і не повернулися, не мають права голосувати під час виборів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться у результатах опитування Центру Разумкова, які оприлюднили на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, 61,6% респондентів відповіли, що проти участі як у загальнонаціональних, так і у місцевих повоєнних виборах громадян, які незаконно виїхали і не повернулися. Протилежної думки дотримуються 24,6% опитаних.

Водночас від 12 до 16% українців допускають можливість обрання на перших повоєнних виборах тим, хто виїхав з України і не повернувся. Порівняно з 2024 роком таких респондентів побільшало - тоді їх було від 9 до 11%.

Від 47 до 50% громадян переконані, що на перших повоєнних виборах право голосувати та обирати повинні мати українців, які під час війни:

перебувають в Україні, але не поновили військово-облікові дані і ухиляються від мобілізації;

перебувають в Україні, але відмовляються від мобілізації через релігійні переконання;

виїхали з України на законних підставах і не повернулися;

проживали на тимчасово окупованих територіях.

При цьому 29-30% респондентів заявили, що таких громадян необхідно позбавити цього права. Цей показник ще вищий стосовно тих українців, які законно виїхали і не повернулися - 39,7%.

Вибори в Україні

Нагадаємо, вибори президента України мали відбутися навесні 2024 року, проте у зв'язку з повномасштабною війною їх проведення поки що неможливе.

В контексті мирних переговорів 2026 року тема виборів знову стала актуальною. Нещодавно агентство Reuters писало, що Київ і Вашингтон нібито провели переговори про можливість укладення мирної угоди вже в березні, а в травні - провести вибори і референдум.