Без права голоса? Украинцы дали жесткий ответ относительно выборов для "беглецов"

17:23 11.03.2026 Ср
2 мин
Все больше людей поддерживают право на избрание тех, кто незаконно выехал и не вернулся
aimg Валерий Ульяненко
Без права голоса? Украинцы дали жесткий ответ относительно выборов для "беглецов" Фото: большинство украинцев считают, что беглецы не имеют права голосовать (Getty Images)

Более половины украинцев считает, что те граждане, которые незаконно выехали за границу и не вернулись, не имеют права голосовать во время выборов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в результатах опроса Центра Разумкова, которые обнародовали на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Усик намерен баллотироваться в президенты Украины

В частности, 61,6% респондентов ответили, что против участия как в общенациональных, так и в местных послевоенных выборах граждан, которые незаконно выехали и не вернулись. Противоположного мнения придерживаются 24,6% опрошенных.

В то же время от 12 до 16% украинцев допускают возможность избрания на первых послевоенных выборах тех, кто выехал из Украины и не вернулся. По сравнению с 2024 годом таких респондентов стало больше - тогда их было от 9 до 11%.

От 47 до 50% граждан убеждены, что на первых послевоенных выборах право голосовать и избирать должны иметь украинцы, которые во время войны:

  • находятся в Украине, но не восстановили военно-учетные данные и уклоняются от мобилизации;
  • находятся в Украине, но отказываются от мобилизации по религиозным убеждениям;
  • выехали из Украины на законных основаниях и не вернулись;
  • проживали на временно оккупированных территориях.

При этом 29-30% респондентов заявили, что таких граждан необходимо лишить этого права. Этот показатель еще выше по отношению к тем украинцам, которые законно выехали и не вернулись - 39,7%.

Выборы в Украине

Напомним, выборы президента Украины должны были состояться весной 2024 года, однако в связи с полномасштабной войной их проведение пока невозможно.

В контексте мирных переговоров 2026 года тема выборов снова стала актуальной. Недавно агентство Reuters писало, что Киев и Вашингтон якобы провели переговоры о возможности заключения мирного соглашения уже в марте, а в мае - провести выборы и референдум.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов провести президентские выборы в стране, но с условиями. В частности, он хочет, чтобы на время избирательного процесса был обеспечен режим прекращения огня.

Кроме того, Зеленский заявлял о том, что он может пойти на второй президентский срок, если на время выборов война России против Украины не завершится.

