Головна » Новини » Політика

Усик має намір балотуватися в президенти України

Вівторок 03 березня 2026 07:20
UA EN RU
Усик має намір балотуватися в президенти України Фото: Олександр Усик (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Український чемпіон з боксу Олександр Усик заявив, що має плани піти у політику. Однак зазначив, що не розглядає посади нижче президентської.

Як повідомляє РБК-Україна, про це спортсмен сказав в інтерв'ю Андрію Бєднякову.

Читайте також: Складний вибір Зеленського: чому Білий дім квапить Україну з виборами в розпал війни

Під час бесіди відомий український ведучий спитав боксера, які його плани на майбутнє, на що той фактично анонсував завершення боксерської кар'єри і зміну діяльності.

"Я ще пару років планую побоксувати. Планую побоксувати пару років, а потім є такі плани попрацювати на державу", - сказав Усик.

На жартівливу фразу Бєднякова про те, що спортсмен все ж піде у мери Конотопа, Усик чітко визначив, яку посаду має намір очолити.

"Дивись, я нижче президента не збираюся нікуди йти", - сказав він.

Вибори в Україні

Нагадаємо, що вибори президента України мали відбутися навесні 2024 року, проте у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії вони поки що неможливі.

При цьому в контексті мирних переговорів 2026 року тема виборів знову стала актуальною. Нещодавно агентство Reuters писало, що Київ і Вашингтон нібито провели переговори про можливість укладення мирної угоди вже цього місяця - в березні, а в травні - провести вибори і референдум.

Трохи пізніше Financial Times вийшло з новиною, що підготовка до виборів і референдуму в травні вже нібито почалася. Також стверджувалося, що президент України Володимир Зеленський мав намір 24 лютого якраз і оголосити про вибори, але насправді цього так і не сталося.

До слова, нещодавно Зеленський сказав, що якщо буде хоча б двомісячне перемир'я, то тоді він готовий провести вибори. Водночас він вважає, що вибори хоче конкретно Росія, щоб його замінити.

