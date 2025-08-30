UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Працювало понад 300 осіб: у Дніпрі закрили 11 шахрайських кол-центрів

Фото: у Дніпрі припинили діяльність 11 шахрайських кол-центрів (facebook.com/UA-National-Police)
Автор: Константин Широкун

Прокурори та поліція у Дніпропетровській області у межах кримінального провадження викрили та припинили діяльність 11 шахрайських кол-центрів, що функціонували у місті Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Так, частина з них працювала під виглядом брокерських компаній за схемою "інвестиційної підтримки". Їхні оператори переконували громадян вкладати кошти у криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.

Інші представлялися працівниками служби безпеки банків і повідомляли громадянам про нібито необхідність встановлення мобільного додатку для захисту персональних даних. Після його інсталяції вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і знімали кошти з рахунків.

У ході обшуків прокурори вилучили понад 700 одиниць техніки, що забезпечувала роботу близько 300 операторів. Також вилучено мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи, грошові кошти, підроблені печатки та інші речові докази. Готується клопотання про арешт вилученого майна.

Дії шахраїв в Україні

Нещодавно в Україні викрили та знешкодили міжнародне угруповання, яке шахрайським шляхом заволодівало коштами громадян Євросоюзу. Зокрема, жертвами шахраїв стали жителі Чехії.

Також нагадаємо, за даними НБУ, середня сума шахрайської операції з картками в Україні зросла у 2024 році на 40% до 4 247 гривень.

А нещодавно у Сумах викрили псевдоблагодійну організацію, яка привласнила більш як мільйон гривень пожертв, зібраних нібито на потреби ЗСУ та постраждалих від війни.

Також РБК-Україна попереджало, що у месенджерах з'явилась нова шахрайська схема.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прокуратура