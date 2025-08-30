Работало более 300 человек: в Днепре закрыли 11 мошеннических колл-центров

Так, часть из них работала под видом брокерских компаний по схеме "инвестиционной поддержки". Их операторы убеждали граждан вкладывать средства в криптовалюту и обещали прибыль от торговли на бирже.

Другие представлялись работниками службы безопасности банков и сообщали гражданам о якобы необходимости установки мобильного приложения для защиты персональных данных. После его инсталляции они получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших и снимали средства со счетов.

В ходе обысков прокуроры изъяли более 700 единиц техники, которая обеспечивала работу около 300 операторов. Также изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, черновые записи, денежные средства, поддельные печати и другие вещественные доказательства. Готовится ходатайство об аресте изъятого имущества.