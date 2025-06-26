Обіцяють нагороду, а лишають без копійки. В месенджерах з'явилась нова шахрайська схема

Шахраї почали масово розсилати фейкові опитування нібито від імені банків. Людям обіцяють грошову винагороду, але натомість виманюють персональні дані та отримують доступ до банківського застосунку жертви.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Сумської обласної військової адміністрації у Telegram .

Як працює схема з опитуванням

Шахраї в соцмережах та месенджерах поширюють повідомлення про "грошову нагороду" за проходження короткого опитування від імені банку.

У таких повідомленнях пропонують:

пройти опитування, яке займе всього 5-10 хвилин;

авторизуватися через особистий кабінет.

Після проходження опитування шахраї обіцяють перерахувати кошти протягом 3 годин.

"Такі повідомлення містять посилання на фішингову сторінку-приманку, стилізовану з використанням офіційної айдентики банку. Жертва переходить на сайт, проходить опитування і далі її просять ввести номер телефону, код із SMS та PIN-код", - йдеться у повідомленні.

Шахраї отримують особисті дані жертви й використовують їх, щоб зайти у її банківський застосунок на іншому телефоні. Так вони можуть переказати гроші з цього рахунку собі.

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Що робити, якщо стали жертвою кібершахраїв

Якщо ви стали жертвою онлайн шахраїв, тоді треба звернутись до кіберполіції. Напишіть звернення на адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua або зателефонуйте за номером - 0 800 50 51 70.

У випадку надходжень небезпечних повідомлень через групи у соцмережах, варто повідомити про них адміністратора. Той зможе видалити їх й заблокувати особу, яка їх поширює.

Також варто повідомити про шахраїв Google, для цього заповніть відповідну форму.