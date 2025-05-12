Карткові шахраї крадуть близько 100 доларів за раз: НБУ назвав головну схему
Середня сума шахрайської операції з картками в Україні зросла минулого року на 40%. Здебільшого люди самі віддають паролі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
Шахрайські операції з використанням платіжних карток
За даними НБУ, сума збитків від незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток за 2024 рік зросла на 37% до 1,1 млрд гривень.
Це пов’язано із зростанням середньої суми однієї незаконної операції на 39% порівняно з 2023 роком (з 3 065 гривень у 2023 році до 4 247 гривень у 2024 році).
Усього у 2024 році було зафіксовано до 270 тис. тисяч незаконних операцій. На один мільйон гривень, витрачених за допомогою платіжних карток, припадало 176 грн збитків від шахрайства.
Більшість шахрайських випадків відбулися в Інтернеті
Розподіл за сумою збитків відповідно до місця проведення шахрайської операції у 2024 році змінився: зросла частка шахрайських операцій через Інтернет - до 93% (у 2023 році було 86%). Відповідно 7% від загальної суми збитків завдано через шахрайство у фізичних пристроях.
Середня сума однієї незаконної операції в Інтернеті торік зросла вполовину (на 51%) та становила 4 761 гривню (у 2023 році - 3 150 гривень).
Соціальна інженерія
У 2024 році, як і раніше, переважна більшість шахрайських випадків спричинена соціальною інженерією. Тобто, коли клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджуючі коди та паролі для проведення платіжних операцій.
Торік 84% від загальної суми всіх збитків було спричинено соціальною інженерією (у 2023 році цей показник був 80%).
"Показники збитків від шахрайства за 2024 рік демонструють, що в більшості випадків люди стають жертвами шахраїв через недотримання основних правил платіжної безпеки. Тому в 2025 році НБУ планує продовжити практику підвищення рівня обізнаності громадян про правила безпечного використання платіжних карток та інтернет-банкінгу і повторно провести Всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки #ШахрайГудбай", - повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан.
Нагадаємо, за даними НБУ, середня сума операції зі зняття готівки за картками українських банків у 2024 році зросла на 19% до 5034 гривень.
Середній чек при оплаті картками в магазинах України у 2024 році зріс до 330 гривень, з оплати товарів та послуг у мережі інтернет - до 561 гривні, із переказу з картки на картку - до 1 958 гривень.
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