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Збирали на ЗСУ, а витрачали на себе: у Сумах викрили шахраїв з "благодійної" організації

Суми, Четвер 26 червня 2025 20:01
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Збирали на ЗСУ, а витрачали на себе: у Сумах викрили шахраїв з "благодійної" організації Фото: у Сумах викрили шахраїв (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Сумах викрили псевдоблагодійну організацію, яка привласнила більш як мільйон гривень пожертв, зібраних нібито на потреби ЗСУ та постраждалих від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом мешканцям Сум, які за попередньою змовою збирали кошти під прикриттям благодійності та частково витрачали їх не за призначенням.

Збирали на ЗСУ, а витрачали на себе: у Сумах викрили шахраїв з &quot;благодійної&quot; організації
Фото: у Сумах викрито благодійну організацію (sumy.gp.gov.ua)

За даними слідства, підозрювані для легалізації діяльності створили благодійну організацію та через соцмережі збирали кошти, обіцяючи спрямувати їх на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни.

Однак частину зібраної благодійної допомоги вони витрачали на особисті потреби.

У рамках кримінального провадження задокументовано факти незаконного використання благодійних внесків на загальну суму понад 1,6 мільйона гривень.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Зауважимо, що раніше сьогодні РБК-Україна попереджало, що у месенджерах з'явилась нова шахрайська схема.

Шахраї почали масово розсилати фейкові опитування нібито від імені банків. Людям обіцяють грошову винагороду, але натомість виманюють персональні дані та отримують доступ до банківського застосунку жертви.

Ми також розповідали про те, як криптошахраї прикриваються ЗСУ та підставляють жертв.

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Збройні сили України Благодійна організація Шахраї
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