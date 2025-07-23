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В Україні накрили шахрайські кол-центри: виманювали гроші з європейців

Середа 23 липня 2025 10:09
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В Україні накрили шахрайські кол-центри: виманювали гроші з європейців Фото: в Україні накрили шахрайські кол-центри (npu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

В Україні викрили та знешкодили міжнародне угруповання, яке шахрайським шляхом заволодівало коштами громадян Євросоюзу. Зокрема, жертвами шахраїв стали жителі Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції України.

Як з'ясувалось, шахраї діяли з 2021 року. Вони телефонували громадянам ЄС, представлялися працівниками банків і повідомляли про "злам рахунку", пропонуючи терміново переказати гроші на нібито "безпечні" реквізити. Насправді ж таким чином привласнювали чужі кошти.

За даними поліції, організував схему 32-річний мешканець Дніпра. До співпраці він залучив не лише українців, а й громадян Чехії. Угруповання мало чітку структуру: "оператори" кол-центрів, бухгалтери, адміністратори, юристи, охоронці, а також поліграфолог, який перевіряв нових членів на "надійність".

Правоохоронці провели масштабну операцію в чотирьох регіонах України: Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській та Запорізькій областях. Під час обшуків в офісах і помешканнях фігурантів вилучили значну кількість речових доказів.

Лідеру угруповання та одному з ключових учасників вже повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також у шахрайстві в особливо великому розмірі (ч.1 ст.255, ч.5 ст.190 КК України). Наразі вирішується питання про запобіжний захід.

Також встановлено участь у схемі шістьох громадян Чехії. Частину з них уже екстрадували на батьківщину для притягнення до відповідальності.

Фото: в Україні ліквідували міжнародну мережу шахраїв, які обдурювали громадян ЄС (npu.gov.ua)

Дії шахраїв в Україні

Нагадаємо, за даними НБУ, середня сума шахрайської операції з картками в Україні зросла у 2024 році на 40% до 4 247 гривень.

А нещодавно у Сумах викрили псевдоблагодійну організацію, яка привласнила більш як мільйон гривень пожертв, зібраних нібито на потреби ЗСУ та постраждалих від війни.

Також РБК-Україна попереджало, що у месенджерах з'явилась нова шахрайська схема.

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Чехія шахраї в Україні Шахрайська схема
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