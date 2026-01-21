Працювали по кілька діб без перерви: у Києві під час виклику помер слюсар

За словами нардепа, у столиці слюсарі аварійних бригад працюють в аномально напруженому режимі через нестачу персоналу.

"Бригад не вистачає, тому люди працюють по дві-три доби без перерви, практично валяться з ніг. У багатьох зафіксовано обмороження та психофізичне виснаження", - написав Кучеренко у соцмережах.

Віталій Кличко відреагував на поширену інформацію та повідомив уточнені дані. За його словами, медики підтвердили смерть одного слюсаря, яка сталася 19 січня під час виконання робіт на виклику в одній з квартир.

"Чоловікові було 60 років. Причини смерті наразі з’ясовують судово-медичні експерти", - зазначив Кличко.