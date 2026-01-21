UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Працювали по кілька діб без перерви: у Києві під час виклику помер слюсар

Фото: Ремонт тепломереж у Києві (facebook.com/kyivteploenergo)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві через надмірне навантаження помер працівник аварійної бригади. Міська влада зазначає, що є один підтверджений випадок смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Олексія Кучеренка та міського голову Києва Віталія Кличка.

За словами нардепа, у столиці слюсарі аварійних бригад працюють в аномально напруженому режимі через нестачу персоналу.

"Бригад не вистачає, тому люди працюють по дві-три доби без перерви, практично валяться з ніг. У багатьох зафіксовано обмороження та психофізичне виснаження", - написав Кучеренко у соцмережах.

Віталій Кличко відреагував на поширену інформацію та повідомив уточнені дані. За його словами, медики підтвердили смерть одного слюсаря, яка сталася 19 січня під час виконання робіт на виклику в одній з квартир.

"Чоловікові було 60 років. Причини смерті наразі з’ясовують судово-медичні експерти", - зазначив Кличко.

Атаки на столицю у січні

Після нічних атак 9 і 12 січня у Києві виникла критична ситуація з електро- та теплопостачанням, через масштабні пошкодження місто було змушене фактично перезапустити систему опалення. Сотні тисяч мешканців тривалий час залишалися без світла і тепла, а відновлення почалося лише в останні дні.

Втім, у ніч на 20 січня черговий масований ракетно-дроновий удар РФ знову ускладнив ситуацію. Через нові пошкодження тисячі будинків у столиці залишилися без опалення за морозів до -15°C.

Станом на 21 січня у Києві близько 4000 будинків залишаються без опалення, а майже 60 % столиці - без електроенергії.

