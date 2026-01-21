Работали по несколько суток без перерыва: в Киеве во время вызова умер слесарь

По словам нардепа, в столице слесари аварийных бригад работают в аномально напряженном режиме из-за нехватки персонала.

"Бригад не хватает, поэтому люди работают по двое-трое суток без перерыва, практически валятся с ног. У многих зафиксировано обморожение и психофизическое истощение", - написал Кучеренко в соцсетях.

Виталий Кличко отреагировал на распространенную информацию и сообщил уточненные данные. По его словам, медики подтвердили смерть одного слесаря, которая произошла 19 января во время выполнения работ на вызове в одной из квартир.

"Мужчине было 60 лет. Причины смерти сейчас выясняют судебно-медицинские эксперты", - отметил Кличко.