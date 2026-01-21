Работали по несколько суток без перерыва: в Киеве во время вызова умер слесарь

В Киеве из-за чрезмерной нагрузки умер работник аварийной бригады. Городские власти отмечают, что есть один подтвержденный случай смерти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Кучеренко и городского голову Киева Виталия Кличко.
По словам нардепа, в столице слесари аварийных бригад работают в аномально напряженном режиме из-за нехватки персонала.
"Бригад не хватает, поэтому люди работают по двое-трое суток без перерыва, практически валятся с ног. У многих зафиксировано обморожение и психофизическое истощение", - написал Кучеренко в соцсетях.
Виталий Кличко отреагировал на распространенную информацию и сообщил уточненные данные. По его словам, медики подтвердили смерть одного слесаря, которая произошла 19 января во время выполнения работ на вызове в одной из квартир.
"Мужчине было 60 лет. Причины смерти сейчас выясняют судебно-медицинские эксперты", - отметил Кличко.
После ночных атак 9 и 12 января в Киеве возникла критическая ситуация с электро- и теплоснабжением, из-за масштабных повреждений город был вынужден фактически перезапустить систему отопления. Сотни тысяч жителей длительное время оставались без света и тепла, а восстановление началось лишь в последние дни.
Впрочем, в ночь на 20 января очередной массированный ракетно-дроновой удар РФ снова осложнил ситуацию. Из-за новых повреждений тысячи домов в столице остались без отопления при морозах до -15°C.
По состоянию на 21 января в Киеве около 4000 домов остаются без отопления, а почти 60 % столицы - без электроэнергии.