Головна » Бізнес » Енергетика

Ситуація з енергетикою в Києві: більше 100 будинків без опалення, найбільше - в двох районах

Субота 17 січня 2026 19:55
UA EN RU
Ситуація з енергетикою в Києві: більше 100 будинків без опалення, найбільше - в двох районах Фото: тепло у половині будинків відновлять вже сьогодні (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Станом на вечір суботи, 17 січня, у Києві без опалення залишаються понад 100 будинків. Найбільше таких будівель зараз у Голосіївському та Шевченківському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра енергетики України Дениса Шмигаля і канал віцепрем'єр-міністра Олексія Кулеби.

"Наразі тривають роботи з повернення тепла в Києві до близько 100 будинків. Зараз за потреби заживлюємо їх та критичні об’єкти генераторами. Готуємо до передачі місту ще понад 60 генераторів", - поінформував Шмигаль.

Водночас Кулеба підтвердив інформацію та уточнив, що наразі без опалення залишилися 46 багатоповерхових будинків внаслідок атаки РФ, і ще 52 - мають локальні аварії через сильні морози та зношені внутрішні системи.

"Найбільше будинків без тепла зараз у Голосіївському районі, роботи також тривають у Шевченківському. Будинки поступово розігрівають, запуск опалення відбувається під постійним супроводом фахівців, щоб уникнути повторних аварій", - розповів Олексій Кулеба.

Він додав, що наразі задіяні 16 ремонтних бригад, які працюють цілодобово. Окрім того, з інших регіонів буде залучено додаткові 20 бригад, і ще 30 - готова надати "Укрзалізниця".

"Загалом, до 50 аварійних бригад, близько 200 фахівців, які працюватимуть у Києві... Наше завдання - завершити роботи у максимально стислі строки. Уже сьогодні тепло має повернутися приблизно у половині будинків, решта - найближчим часом", - наголосив віцепрем'єр-міністр.

Кулеба уточнив, що у будинках, де тепло ще не відновили, електропостачання відключати не будуть.

Ситуація зі світлом і теплом у столиці

Нагадаємо, що після обстрілів Києва 9 і 13 січня, у столиці були введені екстрені відключення світла і виникли проблеми з теплом.

Вже вранці, 16 січня, місцева влада повідомила, що в Києві немає будинків без постійного електропостачання. Але важливо розуміти, що у зв'язку з екстреними відключеннями графіки, як і раніше, не діють.

До слова, сьогодні мер столиці Віталій Кличко теж повідомляв, що майже всі 6000 будинків, які були без тепла через обстріл РФ, вже знову підключені до теплопостачання.

