Працювали по кілька діб без перерви: у Києві під час виклику помер слюсар
У Києві через надмірне навантаження помер працівник аварійної бригади. Міська влада зазначає, що є один підтверджений випадок смерті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Олексія Кучеренка та міського голову Києва Віталія Кличка.
За словами нардепа, у столиці слюсарі аварійних бригад працюють в аномально напруженому режимі через нестачу персоналу.
"Бригад не вистачає, тому люди працюють по дві-три доби без перерви, практично валяться з ніг. У багатьох зафіксовано обмороження та психофізичне виснаження", - написав Кучеренко у соцмережах.
Віталій Кличко відреагував на поширену інформацію та повідомив уточнені дані. За його словами, медики підтвердили смерть одного слюсаря, яка сталася 19 січня під час виконання робіт на виклику в одній з квартир.
"Чоловікові було 60 років. Причини смерті наразі з’ясовують судово-медичні експерти", - зазначив Кличко.
Атаки на столицю у січні
Після нічних атак 9 і 12 січня у Києві виникла критична ситуація з електро- та теплопостачанням, через масштабні пошкодження місто було змушене фактично перезапустити систему опалення. Сотні тисяч мешканців тривалий час залишалися без світла і тепла, а відновлення почалося лише в останні дні.
Втім, у ніч на 20 січня черговий масований ракетно-дроновий удар РФ знову ускладнив ситуацію. Через нові пошкодження тисячі будинків у столиці залишилися без опалення за морозів до -15°C.
Станом на 21 січня у Києві близько 4000 будинків залишаються без опалення, а майже 60 % столиці - без електроенергії.