Працювали по кілька діб без перерви: у Києві під час виклику помер слюсар

У Києві через надмірне навантаження помер працівник аварійної бригади. Міська влада зазначає, що є один підтверджений випадок смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Олексія Кучеренка та міського голову Києва Віталія Кличка.

За словами нардепа, у столиці слюсарі аварійних бригад працюють в аномально напруженому режимі через нестачу персоналу. "Бригад не вистачає, тому люди працюють по дві-три доби без перерви, практично валяться з ніг. У багатьох зафіксовано обмороження та психофізичне виснаження", - написав Кучеренко у соцмережах. Віталій Кличко відреагував на поширену інформацію та повідомив уточнені дані. За його словами, медики підтвердили смерть одного слюсаря, яка сталася 19 січня під час виконання робіт на виклику в одній з квартир. "Чоловікові було 60 років. Причини смерті наразі з’ясовують судово-медичні експерти", - зазначив Кличко.