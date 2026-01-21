ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Работали по несколько суток без перерыва: в Киеве во время вызова умер слесарь

Среда 21 января 2026 19:11
UA EN RU
Работали по несколько суток без перерыва: в Киеве во время вызова умер слесарь Фото: Ремонт теплосетей в Киеве (facebook.com/kyivteploenergo)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве из-за чрезмерной нагрузки умер работник аварийной бригады. Городские власти отмечают, что есть один подтвержденный случай смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Кучеренко и городского голову Киева Виталия Кличко.

По словам нардепа, в столице слесари аварийных бригад работают в аномально напряженном режиме из-за нехватки персонала.

"Бригад не хватает, поэтому люди работают по двое-трое суток без перерыва, практически валятся с ног. У многих зафиксировано обморожение и психофизическое истощение", - написал Кучеренко в соцсетях.

Виталий Кличко отреагировал на распространенную информацию и сообщил уточненные данные. По его словам, медики подтвердили смерть одного слесаря, которая произошла 19 января во время выполнения работ на вызове в одной из квартир.

"Мужчине было 60 лет. Причины смерти сейчас выясняют судебно-медицинские эксперты", - отметил Кличко.

Атаки на столицу в январе

После ночных атак 9 и 12 января в Киеве возникла критическая ситуация с электро- и теплоснабжением, из-за масштабных повреждений город был вынужден фактически перезапустить систему отопления. Сотни тысяч жителей длительное время оставались без света и тепла, а восстановление началось лишь в последние дни.

Впрочем, в ночь на 20 января очередной массированный ракетно-дроновой удар РФ снова осложнил ситуацию. Из-за новых повреждений тысячи домов в столице остались без отопления при морозах до -15°C.

По состоянию на 21 января в Киеве около 4000 домов остаются без отопления, а почти 60 % столицы - без электроэнергии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
Новости
Бывший глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током
Бывший глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка