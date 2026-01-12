Флаг Украины над Купянском: военные закрепились в центре города

Украинские военные установили контроль над зданием городского совета Купянска. Операция состоялась в рамках деблокирования города под руководством командования 2-го корпуса Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия".

"Купянская операция доказывает, что благодаря планированию, обученности командиров и штабов и качественной подготовке подразделений - всему, что мы называем методом "Хартии", - можно успешно останавливать и уничтожать врага, - отметил командир 2-го корпуса НГУ "Хартия", полковник Игорь Оболенский.

Воины Разведывательно-ударной группы 4-го батальона бригады "Хартия" подняли государственный флаг Украины над зданием мэрии в центре Купянска. Сейчас украинские подразделения завершают зачистку города от остатков вражеских сил.

Бои за Купянск

Ранее начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что российские войска наращивают давление в Купянском районе, однако все попытки прорыва непосредственно в город терпят неудачу. По его словам, Силы обороны полностью контролируют ситуацию и эффективно срывают инфильтрационные действия противника.

В то же время армия РФ значительно активизировала авиационные удары на Купянском и Лиманском направлениях, пытаясь вытеснить украинские подразделения с левого берега. Трегубов отметил, что таким образом враг стремится изменить ход боевых действий на этом участке фронта.

Он также напомнил, что Группировка объединенных сил уже опровергала фейковые заявления российской пропаганды о якобы захвате Купянска. По его словам, полная зачистка города от остатков вражеских групп может продолжаться еще несколько недель.

Кроме того, российские войска усилили давление на позиции ВСУ на восточном берегу реки Оскол вблизи Купянска. Несмотря на попытки переправы через лед, украинские защитники сохраняют контроль над обстановкой.