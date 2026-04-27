UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні

ППО збиває понад 90% дронів, але є нюанс: Зеленський зробив заяву

13:08 27.04.2026 Пн
2 хв
Зеленський назвав ключовий вектор для посилення української ППО
aimg Костянтин Широкун
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Українські сили ППО збивають понад 90% ворожих безпілотників, але захист від ударів балістикою потребує підсилення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського у Telegram.



"Упродовж минулого тижня РФ випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів", - заявив Зеленський.

За його словами, удари РФ підкреслюють, наскільки вчасними є нові внески партнерів до програми PURL, а також схвалення 20-го санкційного пакета ЄС та європейського пакета підтримки в 90 млрд євро на Кіпрі.

"Наша система протиповітряної оборони вже демонструє дуже високий відсоток збиття дронів – понад 90%. І потрібно працювати над тим, щоб цей відсоток постійно зростав, і не лише у збитті дронів, а й балістики", - підкреслив глава держави.

Президент України також зазначив, що кожна додаткова поставка ракет до ППО – це врятовані люди, краще захищені міста й критична інфраструктура.

Україна посилює ППО

Нагадаємо, 15 квітня Зеленський повідомив про критичний дефіцит зенітно-ракетних комплексів Patriot. Президент додав, що в України буде ще менше зброї, якщо війна триватиме й далі.

Зазначимо, напередодні засідання "Рамштайн" Україна узгодила з Бельгією та Іспанією посилення ППО та розширення авіаційної підтримки для Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, стало відомо, що Україна та Німеччина готують спільні проекти у сфері протиповітряної оборони, які стосуються розробки та використання новітньої лазерної зброї.

РБК-Україна також писало, що Україна та Німеччина погодили масштабний пакет співпраці на 4 млрд євро. Він передбачає передачу ЗСУ кількох сотень ракет для систем ППО Patriot.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
