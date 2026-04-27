ПВО сбивает более 90% дронов, но есть нюанс: Зеленский сделал заявление

Украинские силы ПВО сбивают более 90% вражеских беспилотников, но защита от ударов баллистикой нуждается в усилении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
"В течение прошлой недели РФ выпустила по Украине около 1900 ударных дронов, почти 1400 управляемых авиационных бомб и около 60 ракет различных типов", - заявил Зеленский.
По его словам, удары РФ подчеркивают, насколько своевременными являются новые взносы партнеров в программу PURL, а также одобрение 20-го санкционного пакета ЕС и европейского пакета поддержки в 90 млрд евро на Кипре.
"Наша система противовоздушной обороны уже демонстрирует очень высокий процент сбивания дронов - более 90%. И нужно работать над тем, чтобы этот процент постоянно рос, и не только в сбивании дронов, но и баллистики", - подчеркнул глава государства.
Президент Украины также отметил, что каждая дополнительная поставка ракет в ПВО - это спасенные люди, лучше защищенные города и критическая инфраструктура.
Напомним, 15 апреля Зеленский сообщил о критическом дефиците зенитно-ракетных комплексов Patriot. Президент добавил, что у Украины будет еще меньше оружия, если война будет продолжаться и дальше.
Отметим, накануне заседания "Рамштайн" Украина согласовала с Бельгией и Испанией усиление ПВО и расширение авиационной поддержки для Воздушных сил ВСУ.
Кроме того, стало известно, что Украина и Германия готовят совместные проекты в сфере противовоздушной обороны, которые касаются разработки и использования новейшего лазерного оружия.
РБК-Украина также писало, что Украина и Германия согласовали масштабный пакет сотрудничества на 4 млрд евро. Он предусматривает передачу ВСУ нескольких сотен ракет для систем ПВО Patriot.