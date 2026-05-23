ПВО ночью сбила большинство вражеских дронов, но есть прилеты, - ВС

08:59 23.05.2026 Сб
Россияне атаковали с шести намерений
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 102 российских дрона (Getty Images)
В ночь на 23 мая Россия атаковала Украину 124 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

С вечера до утра россияне атаковали 124 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных дронов на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько групп вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Напомним, в результате атаки вражеских беспилотников по Полтавской громаде ночью 23 мая возник пожар.

Взрывная волна выбила окна в административных зданиях и в жилом фонде. Пострадавших нет.

Вечером 22 мая Конотоп подвергся атаке реактивных "Шахедов". В городе ухудшилось качество воздуха - жители чувствуют запах горелого.

Также вчера в результате российского удара по Днепру был уничтожен склад гуманитарной помощи ООН по делам беженцев. В организации заявили о гибели работников склада и потере помощи для тысяч переселенцев.

